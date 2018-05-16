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Четыре миллиона за четыре месяца: в Ярославле предприниматель провернул махинацию, чтобы украсть деньги
16 мая 2018 07:00
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Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат» обвиняется в уклонении от уплаты налогов. По информации прокуратуры, мужчина не перечислил в бюджет страны более четырех миллионов рублей.
— С февраля по апрель 2016 года злоумышленник осуществлял расчеты с контрагентами без зачисления денег на расчетный счет организации путем внесения их в кассу предприятия или посредством векселей. При этом он знал о наличии у общества задолженности по налогам и выставлении налоговым органом поручений на списание сумм налога с расчетного счета. Совершение финансовых операций без зачисления денег на расчетный счет не позволило налоговому органу обратить на них взыскание в счет погашения недоимки по налогам, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Уголовное дело направлено в суд.
Фото: Александра Савельева
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