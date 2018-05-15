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Город

Огонь высотой с трёхэтажный дом: после серьёзного пожара замерят выброс вредных веществ

15 мая 2018 20:56
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спасатели, вредные вещества, огонь, Ярославль, пожар

Сегодня в Ярославле на Промышленном проезде произошёл крупный пожар. Спасателей вызвали в 18:15. Оказалось, что горит склад с лакокрасочными продуктами.

— На пожар выехали 20 единиц техники и 105 человек личного состава. Огонь разгорелся на площади около тысячи квадратных метров. В 19:44 объявлена локализация. На месте продолжают работать спасатели, — рассказали в управлении в МЧС по Ярославской области.

Также к месту пожара выехали полицейские, сотрудники Росгвардии, а также лаборатория Роспотребнадзора, чтобы взять пробы вредных веществ, которые попали в воздух.

По неуточнённым данным, есть пострадавшие. Информация проверяется.

Чёрный густой дым от пожара был виден со всех концов города и напугал ярославцев. Огонь разгорелся с такой силой, что был высотой с трёхэтажный дом. Подробнее о том, что происходило, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Даниил Грибов
Продажа авто, мото
Далее: Со стороны Брагино валит густой чёрный дым: онлайн-трансляция с места ЧП

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