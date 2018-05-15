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Город

В Ростове пенсионер сам заделал ямы на дорогах. И власти этому очень рады

15 мая 2018 18:02
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дороги, ямы, Ярославль, Ростов Великий

«Спасибо деду за дороги!» — говорят теперь ростовские водители, встречая на улице Фрунзе пожилого мужчину с тачкой, полной камней. 79-летний Петр Соболев стал для местных автомобилистов настоящим героем. Он в одиночку перетаскал больше 60 тачек камней и заделал на улице несколько огромных ям. Не выдержал, говорит.

— Меня с детства так воспитывали, к порядку приучали, поэтому не могу спокойно пройти, когда вижу какое-нибудь безобразие, — рассказывает Петр Васильевич. — Дорогу на улице Фрунзе не ремонтировали несколько лет и в этом году не собирались, а котлованы уже такие, просто страшно. Машины целый день ездят туда-сюда, все трясется, дребезжит, у меня внутри все переворачивалось. Особенно маршрутки маленькие жалко, водители с трудом изворачивались, чтобы не потерять колесо.

У самого пенсионера уазик. Петр Васильевич всю жизнь баранку крутит, больше 25 лет работал водителем в милиции.

Ремонт ручной работы

Петр Васильевич взял свою садовую тачку и пошел по округе собирать камни и кирпичи. Дома разбил каждый камень на мелкие части — и к ямам. Каждую руками заделывает.

— Меня вот что беспокоит: на улице столько организаций, неужели нельзя сброситься и купить две-три машины гравия да засыпать ямы? Сами же сотрудники также ездят и гробят свои машины. Ну никому ничего не надо! — возмущается пенсионер.

Стыдно признаться

А различных организаций и учреждений на улице Фрунзе действительно много, некоторые отнюдь не бедные. Но от дорог все открещиваются — не наше это дело, своей работы хватает.

— Видел я этого дедушку с тачкой и, честно говоря, не подумал, что он яму под нашими окнами заделывает, — разводит руками заместитель директора ростовского предприятия «Чистый город» Валерий Преловский. — Стыдно, конечно, признавать, но мы ничего не можем сделать. Писали несколько раз, чтобы по губернаторской программе «Решаем вместе» выделили дополнительные деньги на ремонт дороги, но всё так и осталось без ответа. Вот если город нас наделит полномочиями, будем и дорогами заниматься, а пока нет возможности.

Настоящий патриот

Не подумали, не поверили, не вмешались — позиция чиновников понятна, а что же городские власти? За все время к Петру Васильевичу никто не подошел и слова не сказал. Впрочем, в администрации города даже обрадовались, что появился такой неравнодушный человек.

— Это настоящий патриот своего города, побольше бы таких людей! — считает глава Ростова Великого Андрей Лось. — У нас всё идет по плану, делаем на некоторых улицах ямочный ремонт, а на все дороги денег нет, поэтому с нашей стороны не было никакой реакции. Пенсионер ведь один такой.

То есть чем больше жителей Ростова возьмут в руки тачки и пойдут ремонтировать дороги, тем больше это властям на руку. Зачем тогда нужны ГОСТы и нормативы ремонта дорог?

Сам же Петр Соболев без всяких благодарностей тихо делает свое дело и искренне рад, что хоть немного облегчил жизнь местным водителям.

Галина Онучина
Фото: Галина Онучина
Продажа авто, мото
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