В Рыбинске «Газель», сдавая назад, задавила женщину

Пенсионерка получила смертельную травму

Сегодня в Рыбинске около десяти часов произошло смертельное ДТП. «Газель» сдавала назад и задавила пешехода. Всё случилось на улице Свободы около дома № 9.

На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

— За рулём «Газели» сидел 26-летний водитель, — рассказали в полиции. — В результате ДТП 69-летняя женщина получила смертельную травму.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Сегодня суд вынес приговор участнику громкого ДТП. 32-летнего водителя грузовика HOWO, который в ноябре прошлого года при выезде на трассу М-8 протаранил экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга, признали виновным.