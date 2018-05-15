В Рыбинске «Газель», сдавая назад, задавила женщину

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Сегодня в Рыбинске около десяти часов произошло смертельное ДТП. «Газель» сдавала назад и задавила пешехода. Всё случилось на улице Свободы около дома № 9.
На месте происшествия работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
— За рулём «Газели» сидел 26-летний водитель, — рассказали в полиции. — В результате ДТП 69-летняя женщина получила смертельную травму.
Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Сегодня суд вынес приговор участнику громкого ДТП. 32-летнего водителя грузовика HOWO, который в ноябре прошлого года при выезде на трассу М-8 протаранил экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга, признали виновным.
Фото: МЧС
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