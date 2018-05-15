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Ярославские маршрутчики ответят за задранные цены на проезд

15 мая 2018 16:11
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транспорт, маршрутки, Ярославль

В Ярославле антимонопольщики продолжают проверят частных перевозчиков, которые повысили стоимость проезда с 23 до 26 рублей. На этот раз они возбудили дела в отношении трёх фирм, владеющих маршрутками — это «Экотранс», «ЯрБус», «ЯРЛАЙН», а также 34 индивидуальных предпринимателей, чьи автобусы возят ярославцев по городу.

— Мы видим нарушение федерального закона «О защите конкуренции» в том, что они синхронно повысили стоимость проезда, — объяснили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

Какое наказание понесут владельцы маршруток, комиссия УФАС решит уже послезавтра. Не исключено, что их обяжут вернуть стоимость проезда на прежний уровень — 23 рубля. Также антимонопольщики продолжат проверять и других маршрутчиков, задравших цены.

Поднимать стоимость проезда с 23 до 26 рублей в ярославских маршрутках начали ещё осенью прошлого года. Это произошло после того, как мэр города Владимир Слепцов заставил их обновить свой автопарк. Причём цены поднялись не только у тех, кто вложился в покупку новых автобусов, но и в старых пазиках. И, наоборот, в некоторых новых красных маршрутках стоимость проезда до сих пор осталась прежней.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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