|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославские маршрутчики ответят за задранные цены на проезд
15 мая 2018 16:11
2 863 8
В Ярославле антимонопольщики продолжают проверят частных перевозчиков, которые повысили стоимость проезда с 23 до 26 рублей. На этот раз они возбудили дела в отношении трёх фирм, владеющих маршрутками — это «Экотранс», «ЯрБус», «ЯРЛАЙН», а также 34 индивидуальных предпринимателей, чьи автобусы возят ярославцев по городу.
— Мы видим нарушение федерального закона «О защите конкуренции» в том, что они синхронно повысили стоимость проезда, — объяснили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.
Какое наказание понесут владельцы маршруток, комиссия УФАС решит уже послезавтра. Не исключено, что их обяжут вернуть стоимость проезда на прежний уровень — 23 рубля. Также антимонопольщики продолжат проверять и других маршрутчиков, задравших цены.
Поднимать стоимость проезда с 23 до 26 рублей в ярославских маршрутках начали ещё осенью прошлого года. Это произошло после того, как мэр города Владимир Слепцов заставил их обновить свой автопарк. Причём цены поднялись не только у тех, кто вложился в покупку новых автобусов, но и в старых пазиках. И, наоборот, в некоторых новых красных маршрутках стоимость проезда до сих пор осталась прежней.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров