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Город

В Ярославской области введут пятилетку по экологии

15 мая 2018 15:32
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экология, Ярославская область, отчет губернатора

Необычное предложение прозвучало сегодня от губернатора Ярославской области. Дмитрий Миронов собирается ввести в регионе пятилетку по экологии.

Эта идея подразумевает пересмотр экологической политики области. Сейчас этой политики практически и нет.

— Ежегодно в области выявляется в среднем 400 мест с несанкционированным мусором площадью около 40 гектаров — ещё один полигон «Скоково» практически. И это делают жители области и недобросовестные организации, — сказал Дмитрий Миронов. — Нам нужна пятилетка экологии в области. Нам предстоит сформировать основные принципы и концепции новой экологической политики. Приглашаю обсудить общество и экологическое сообщество.

В новой экологической политике губернатор предлагает заняться не только мусором и свалками (все полигоны с нарушениями будут закрывать), но и Волгой, придумать, как меньше сливать в неё сточных вод.

Депутаты облдумы поддержали предложение губернатора. Одно из важных задач этого плана зам председателя думы Павел Исаев назвал внедрение единого оператора по обработке ТКО, строительство новых очистных сооружений, решение застарелой проблемы кисло-гудронных прудов. - Создание единого регионального оператора означает, что в течение нескольких лет будет полностью приведена в порядок вся система утилизации и переработки мусора в регионе, — отметил Павел Исаев. — Это решает вопрос несанкционированных свалок. Губернатор четко сказал, что порядка 400 свалок требуют закрытия, и региональное правительство будет заниматься этим вопросом. Также мы вступаем в программу «Чистая Волга». Новые очистные сооружения будут построены с привлечением федеральным средств.

О чём ещё говорил сегодня губернатор во время отчёта за работу правительства в 2017 году.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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Далее: Это был экспромт: депутаты рассказали, что думают об отчёте губернатора

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