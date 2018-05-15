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Это был экспромт: депутаты рассказали, что думают об отчёте губернатора

15 мая 2018 15:18
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губернатор, Ярославль, отчет губернатора

Сегодня депутаты областной думы больше часа слушали отчёт губернатора Ярославской области и ещё столько же задавали ему вопросы. Проголосовали за то, чтобы принять к сведению информацию от главы региона — так положено по закону, если депутатов всё устраивает.

Но что на самом деле думают парламентарии о сегодняшнем выступлении губернатора? Мы вели прямую трансляцию, заметив, что не все аргументы главы региона были убедительны.

И спросили после депутатов, что они думают об этом выступлении Дмитрия Миронова.

Это был экспромт

— Видно было, что на большинство вопросов отвечал экспромтом. Достойно, — оценил выступление депутат от фракции «Единая Россия» Александр Тарасенков.

Кстати, именно этот депутат изучал тему утилизации отходов в Ярославской области и пришёл к выводу, что нашу воду пить нельзя.

Однозначно «лайк»

Большинство депутатов оценили этот отчёт губернатора как безоговорочно хороший.

— Подробно. Затронуто всё, очень хороший отчёт, — считает Павел Дыбин.

— Губернатор отметил, помимо прочего, приоритетное направление усиления работы по подготовке кадров во всех отраслях жизнедеятельности региона. От здравоохранения и до строительства и ЖКХ. Считаю это действительно самым важным процессом, потому что «кадры решают всё», — сказал депутат Роман Фомичёв. — Именно от квалификации, мотивации и отношения к делу зависит безопасность и качество жизни жителей Ярославской области. Только с решением такой нетривиальной и приоритетной задачи мы сможем добиться безопасных дорог, доступного жилья, человеческого отношения чиновников на местах.

Наш губернатор живёт в другом измерении

Ожидаемо отрицательно восприняли отчёт депутаты-коммунисты.

— До того, как губернатор начал говорить про мусор, я думал, что мы живём в разных измерениях, — высказался лидер коммунистов Александр Воробьёв. — Как можно говорить о пятилетке в экологии и так решать проблемы — привозить к нам чужой мусор? Кроме того, он назвал несколько тем в отчёте, которые не решены. Например, по обманутым дольщикам — никто из них до сих пор не может встретиться с главой региона лично.

На острые вопросы коммунистов губернатор за словом в карман тоже не полез. И теперь уже на этой неделе глава региона встретится с активистами, поддерживающими антимусорную политику в Ярославле.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Ярославская областная дума
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