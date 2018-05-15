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Эксклюзив
Мэрия Ярославля рассказала, почему не ремонтируют проспект Авиаторов
15 мая 2018 13:07
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Ремонт дорог в Ярославле идёт полным ходом. Но, похоже, всех интересует один вопрос: когда сделают проспект Авиаторов? Это спрашивают даже те, кто не живёт за Волгой. В мэрии Ярославля уточнили, что этот участок входит в программу «Безопасные и качественные дороги». И делать его будут в самое ближайшее время.
— Предыдущий аукцион по ремонту проспекта Авиаторов не состоялся. До 28 мая мы принимаем заявки на новый аукцион. Результаты будут озвучены 4 июня. После этой даты станет ясно, когда начнут делать проспект Авиаторов, — рассказали в мэрии Ярославля.
Буквально вчера в Ярославле начался ремонт ещё одного проблемного участка: на Тутаевском шоссе. Теперь брагинцы будут стоять в пробке.
Фото: Александра Савельева
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