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Мэрия Ярославля рассказала, почему не ремонтируют проспект Авиаторов

15 мая 2018 13:07
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дороги, ремонт, ямы, Ярославль

Ремонт дорог в Ярославле идёт полным ходом. Но, похоже, всех интересует один вопрос: когда сделают проспект Авиаторов? Это спрашивают даже те, кто не живёт за Волгой. В мэрии Ярославля уточнили, что этот участок входит в программу «Безопасные и качественные дороги». И делать его будут в самое ближайшее время.

— Предыдущий аукцион по ремонту проспекта Авиаторов не состоялся. До 28 мая мы принимаем заявки на новый аукцион. Результаты будут озвучены 4 июня. После этой даты станет ясно, когда начнут делать проспект Авиаторов, — рассказали в мэрии Ярославля.

Буквально вчера в Ярославле начался ремонт ещё одного проблемного участка: на Тутаевском шоссе. Теперь брагинцы будут стоять в пробке.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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