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Ярославна, которая занялась сексом на глазах у трёхлетней дочки, услышала приговор

15 мая 2018 12:52
1 987 0
дети, Интернет, Порно, мать, Ярославль, секс-скандал

Женщина, которая занялась сексом в прямом эфире в интернете, услышала приговор суда. Ей назначили два года условно.

23-летняя ярославна предалась любовным утехам вместе с мужем прямо на глазах у нескольких тысяч пользователей соцсетей. Супруги сделали это прямо на глазах у маленькой дочки. Позже женщина призналась, что ей захотелось остроты ощущений. А вот её муж является инвалидом по зрению, поэтому даже не догадывался о происходящем. Под уголовную статью он не попал. А вот в отношении матери возбудили уголовное дело.

— В ходе следствия женщина признала вину в полном объеме. Девочку на время забрали из семьи и поместили в реабилитационное учреждение. Сейчас ребёнок возвращён родителям. Семью поставили на учёт. Женщина получила два года условно с испытательным сроком на два года, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Секс-скандал получил широкую огласку. Поступок взрослых, занявшихся сексом в прямом эфире, обсуждал весь город. Многие требовали лишить женщину родительских прав.

Анна Лурье
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Фото: Vk.com
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