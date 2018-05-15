|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославна, которая занялась сексом на глазах у трёхлетней дочки, услышала приговор
15 мая 2018 12:52
1 987 0
Женщина, которая занялась сексом в прямом эфире в интернете, услышала приговор суда. Ей назначили два года условно.
23-летняя ярославна предалась любовным утехам вместе с мужем прямо на глазах у нескольких тысяч пользователей соцсетей. Супруги сделали это прямо на глазах у маленькой дочки. Позже женщина призналась, что ей захотелось остроты ощущений. А вот её муж является инвалидом по зрению, поэтому даже не догадывался о происходящем. Под уголовную статью он не попал. А вот в отношении матери возбудили уголовное дело.
— В ходе следствия женщина признала вину в полном объеме. Девочку на время забрали из семьи и поместили в реабилитационное учреждение. Сейчас ребёнок возвращён родителям. Семью поставили на учёт. Женщина получила два года условно с испытательным сроком на два года, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Секс-скандал получил широкую огласку. Поступок взрослых, занявшихся сексом в прямом эфире, обсуждал весь город. Многие требовали лишить женщину родительских прав.
Фото: Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров