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Губернатор: «Сердце кровью обливается, когда вижу, как вы едете по этим дорогам»

15 мая 2018 12:35
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дороги, губернатор, Ярославль, Ярославская область

Сегодня во время отчёта губернатора о проделанной работе главе региона задали вопрос про состояние ярославских дорог. Дмитрию Миронову предложили отправить чиновников прокатиться на большой скорости по Тутаевскому шоссе.

— Вы видели ямы на этой дороге? Ездить невозможно, дороги, как после боевых действий, — сказал депутат.

Дмитрий Миронов ответил, что и сам ездит по тем же самым дорогам.

— Я не на ковре-самолёте летаю, сам езжу по этим дорогам, — сказал губернатор Ярославской области. — У меня сердце кровью обливается от того, что люди портят свои машины.

Дмитрий Миронов сообщил, что часть дорог была отремонтирована в прошлом году, остальные будут ремонтировать этим летом и в следующем году.

— Мы кардинально изменили философию подхода к ремонту дорог, — сказал Дмитрий Миронов. — Некоторые подрядчики до сих пор не получили деньги и не получат, пока не устранят все недостатки. Для контроля мы специально закупили технико-передвижную лабораторию.

Отчёт губернатора в режиме онлайн.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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