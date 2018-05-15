Губернатор: «Сердце кровью обливается, когда вижу, как вы едете по этим дорогам»

А уж как плачут водители, которым приходится ездить по такому каждый день

Сегодня во время отчёта губернатора о проделанной работе главе региона задали вопрос про состояние ярославских дорог. Дмитрию Миронову предложили отправить чиновников прокатиться на большой скорости по Тутаевскому шоссе.

— Вы видели ямы на этой дороге? Ездить невозможно, дороги, как после боевых действий, — сказал депутат.

Дмитрий Миронов ответил, что и сам ездит по тем же самым дорогам.

— Я не на ковре-самолёте летаю, сам езжу по этим дорогам, — сказал губернатор Ярославской области. — У меня сердце кровью обливается от того, что люди портят свои машины.

Дмитрий Миронов сообщил, что часть дорог была отремонтирована в прошлом году, остальные будут ремонтировать этим летом и в следующем году.

— Мы кардинально изменили философию подхода к ремонту дорог, — сказал Дмитрий Миронов. — Некоторые подрядчики до сих пор не получили деньги и не получат, пока не устранят все недостатки. Для контроля мы специально закупили технико-передвижную лабораторию.

Отчёт губернатора в режиме онлайн.