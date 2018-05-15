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Брагино встрянет в большую пробку: как долго будем стоять
15 мая 2018 12:14
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В Ярославле начали ремонт на Тутаевском шоссе. Накануне сняли асфальт на самых проблемных местах. Начавшиеся работы уже спровоцировали большие пробки в часы пик.
В мэрии Ярославля уточнили, что ремонт продлится неделю. Правда, в какие именно часы рабочие будут заделывать ямы, власти не знают.
Но многие водители готовы потерпеть эти неудобства, лишь бы дорогу сделали нормально. На сегодняшнем отчёте губернатора о проделанной работе за год один из депутатов предложил Дмитрию Миронову отправить чиновников прокатиться по Тутаевскому шоссе на максимальной скорости.
— Вы видели ямы на этой дороге? Ездить невозможно. Попробуйте там сами проехать. Эти дороги, как после боевых действий, — сказали депутаты.
Миронов уточнил, что в этом году власти кардинально изменили подход к ремонту дорог. Некоторые подрядчики до сих пор не получили деньги, потому что не устранили все недостатки.
Фото: Александра Савельева
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