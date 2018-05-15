×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Брагино встрянет в большую пробку: как долго будем стоять

15 мая 2018 12:14
2 285 6
дороги, ремонт, чиновники, мэрия, ямы, Ярославль

В Ярославле начали ремонт на Тутаевском шоссе. Накануне сняли асфальт на самых проблемных местах. Начавшиеся работы уже спровоцировали большие пробки в часы пик.

В мэрии Ярославля уточнили, что ремонт продлится неделю. Правда, в какие именно часы рабочие будут заделывать ямы, власти не знают. 

Но многие водители готовы потерпеть эти неудобства, лишь бы дорогу сделали нормально. На сегодняшнем отчёте губернатора о проделанной работе за год один из депутатов предложил Дмитрию Миронову отправить чиновников прокатиться по Тутаевскому шоссе на максимальной скорости.

— Вы видели ямы на этой дороге? Ездить невозможно. Попробуйте там сами проехать. Эти дороги, как после боевых действий, — сказали депутаты.

Миронов уточнил, что в этом году власти кардинально изменили подход к ремонту дорог. Некоторые подрядчики до сих пор не получили деньги, потому что не устранили все недостатки.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: «Тематика очень сладкая»: Дмитрий Миронов нашёл виноватых в мусорном скандале

Новое на сайте
Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию
Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,79 62,15
EUR 73,74 74,05
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 15.05
USD 61,77 0,03
EUR 73,94 0,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.