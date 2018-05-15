Брагино встрянет в большую пробку: как долго будем стоять

На Тутаевском шоссе начался ремонт

В Ярославле начали ремонт на Тутаевском шоссе. Накануне сняли асфальт на самых проблемных местах. Начавшиеся работы уже спровоцировали большие пробки в часы пик.

В мэрии Ярославля уточнили, что ремонт продлится неделю. Правда, в какие именно часы рабочие будут заделывать ямы, власти не знают.

Но многие водители готовы потерпеть эти неудобства, лишь бы дорогу сделали нормально. На сегодняшнем отчёте губернатора о проделанной работе за год один из депутатов предложил Дмитрию Миронову отправить чиновников прокатиться по Тутаевскому шоссе на максимальной скорости.

— Вы видели ямы на этой дороге? Ездить невозможно. Попробуйте там сами проехать. Эти дороги, как после боевых действий, — сказали депутаты.

Миронов уточнил, что в этом году власти кардинально изменили подход к ремонту дорог. Некоторые подрядчики до сих пор не получили деньги, потому что не устранили все недостатки.