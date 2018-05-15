×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

«Тематика очень сладкая»: Дмитрий Миронов нашёл виноватых в мусорном скандале

15 мая 2018 12:06
1 851 9
губернатор, мусор, Ярославль, Дмитрий Миронов, мусорный скандал

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сегодня наконец заговорил про ввоз московского мусора на полигон «Скоково». Он заявил о том, что ярославцы мусорят больше, чем ввозится отходов с Москвы. А ещё глава региона указал на тех, по чьей вине, как он считает, разгорелся мусорный скандал.

— Имели место быть технические недоработки и прохождение информации в СМИ, — сказал Дмитрий Миронов. — Тематика очень сладкая в преддверии прохождения в областную думу. Мы собирались с общественниками, депутатами и экологами. Я прекрасно понимаю, что Ярославская область — не моя личная вотчина, но я в ответе за все решения. Я готов выложить все аргументы и технические условия.

Что ещё сказал губернатор Дмитрий Миронов о ввозе московского мусора на полигон «Скоково», об экологии Ярославской области в целом и по поводу других вопросов, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

Читайте также: все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: В Брагино на дорогу выскочил лось

Новое на сайте
Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию
Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,79 62,15
EUR 73,74 74,05
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 15.05
USD 61,77 0,03
EUR 73,94 0,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.