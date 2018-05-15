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«Тематика очень сладкая»: Дмитрий Миронов нашёл виноватых в мусорном скандале
15 мая 2018 12:06
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сегодня наконец заговорил про ввоз московского мусора на полигон «Скоково». Он заявил о том, что ярославцы мусорят больше, чем ввозится отходов с Москвы. А ещё глава региона указал на тех, по чьей вине, как он считает, разгорелся мусорный скандал.
— Имели место быть технические недоработки и прохождение информации в СМИ, — сказал Дмитрий Миронов. — Тематика очень сладкая в преддверии прохождения в областную думу. Мы собирались с общественниками, депутатами и экологами. Я прекрасно понимаю, что Ярославская область — не моя личная вотчина, но я в ответе за все решения. Я готов выложить все аргументы и технические условия.
Что ещё сказал губернатор Дмитрий Миронов о ввозе московского мусора на полигон «Скоково», об экологии Ярославской области в целом и по поводу других вопросов, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.
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Фото: Александра Савельева
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