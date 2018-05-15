В центре Рыбинска появился вредный светофор

Светофор во все стороны горел красным

То ли со стыда, то ли из вредности светофор в самом центре Рыбинска решил, что не будет гореть по ночам зелёным для транспорта.

Около пяти минут простоял водитель на перекрёстке перед площадью Дерунова, после чего решил снять светофор на видео.

— Ни направо, ни налево, ни прямо — во все стороны красный, — говорит в ролике водитель Александр Николенко.

Спустя еще пару минут не выдержал пассажир. Мужчина вышел из машины и нажал на кнопку для пешеходного перехода. Только после этого светофор решил смилостивиться и загорелся зелёным сигналом для автомобилей.

Местные жители уверяют, что не раз сталкивались с таким поведением светофора по ночам, поэтому предпочитают его объезжать по другим улицам. А некоторые научились его «уговаривать».

— Интерактивные светофоры, нужно просто чуть поближе к пешеходнику подъехать, и он зелёный включит, я проверял, — написал Алексей Солодов в группе «Подслушано у водителей Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте».

Недавно в Ярославле сразу два проспекта встали в большую пробку. Водители подозревают, что это было из-за неправильной работы светофоров.