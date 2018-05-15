В центре Рыбинска появился вредный светофор

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
То ли со стыда, то ли из вредности светофор в самом центре Рыбинска решил, что не будет гореть по ночам зелёным для транспорта.
Около пяти минут простоял водитель на перекрёстке перед площадью Дерунова, после чего решил снять светофор на видео.
— Ни направо, ни налево, ни прямо — во все стороны красный, — говорит в ролике водитель Александр Николенко.
Спустя еще пару минут не выдержал пассажир. Мужчина вышел из машины и нажал на кнопку для пешеходного перехода. Только после этого светофор решил смилостивиться и загорелся зелёным сигналом для автомобилей.
Местные жители уверяют, что не раз сталкивались с таким поведением светофора по ночам, поэтому предпочитают его объезжать по другим улицам. А некоторые научились его «уговаривать».
— Интерактивные светофоры, нужно просто чуть поближе к пешеходнику подъехать, и он зелёный включит, я проверял, — написал Алексей Солодов в группе «Подслушано у водителей Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте».
Недавно в Ярославле сразу два проспекта встали в большую пробку. Водители подозревают, что это было из-за неправильной работы светофоров.
Фото: Александр Николенко "Подслушано у водителей Рыбинск"/VK.com
Видео: Александр Николенко/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров