В Ярославле достраивают 16-этажную гостиницу: губернатор пророчит скорое открытие

Губернатор Дмитрий Миронов отчитывается перед депутатами о проделанной работе

Сегодня губернатор Дмитрий Миронов отчитывается о проделанной работе перед депутатами Ярославской областной думы. Во время своего выступления он заявил, что отель на пересечении улиц Гагарина и Институтской в Ярославле уже достраивается.

— Четырёхзвёздочный отель рядом с «Ареной-2000» сдадут уже в этом году, — пообещал глава региона.

Отель «Соколена» будет состоять из двух башен — одна в 12, другая — в 16 этажей. Под ними будет двухъярусная подземная парковка. В проект вкладывают три миллиарда рублей.

Всё, о чём доложил сегодня депутатам Дмитрий Миронов, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.