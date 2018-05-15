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Город

В Ярославле достраивают 16-этажную гостиницу: губернатор пророчит скорое открытие

15 мая 2018 11:09
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губернатор, Ярославль, туризм, Дмитрий Миронов

Сегодня губернатор Дмитрий Миронов отчитывается о проделанной работе перед депутатами Ярославской областной думы. Во время своего выступления он заявил, что отель на пересечении улиц Гагарина и Институтской в Ярославле уже достраивается.

— Четырёхзвёздочный отель рядом с «Ареной-2000» сдадут уже в этом году, — пообещал глава региона.

Отель «Соколена» будет состоять из двух башен — одна в 12, другая — в 16 этажей. Под ними будет двухъярусная подземная парковка. В проект вкладывают три миллиарда рублей.

Всё, о чём доложил сегодня депутатам Дмитрий Миронов, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

Михаил Контуев
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Фото: Анна Ёлкина
Продажа авто, мото
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