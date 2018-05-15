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Онлайн-трансляция
«Скоково» может принимать мусор ещё 20 лет: отчёт ярославского губернатора в режиме онлайн
15 мая 2018 09:57
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Сегодня губернатор Ярославской области выступит с отчётом перед депутатами. Расскажет о своей работе за год. Корреспондент 76.ru начинает онлайн-трансляцию. Присоединяйтесь!
12:22
Мы завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами! Как вам отчет главы региона? Хорошо ли потрудился Дмитрий Миронов? Ждём ваших комментариев в нашей группе «ВКонтакте»!
12:13
— Но важно понимать, что работа даже самого хорошего подрядчика по плохой проектно-сметной документации не будет хороша. Подготовка документов — это одна из наших наибольших проблем, — говорит глава региона.
12:00
— Вы видели ямы на этой дороге? Ездить невозможно. Попробуйте там сами проехать. Эти дороги, как после боевых действий.
Миронов:
— Я не на ковре-самолете летаю, сам езжу по этим дорогам. Сердце кровью обливается, что люди портят свои машины. Часть дороги в 2017-м была сделана, часть в этом году и следующем. Мы кардинально изменили философию подхода к ремонту дорог. Некоторые подрядчики до сих пор не получают деньги, пока не устранят все недостатки. Специально закупили технико-передвижную лабораторию, чтобы контролировать.
11:44
Александр Ворбьёв:
— У меня вопрос по московскому мусору (имеет в виду ввоз столичных отходов на полигон «Скоково» в Ярославле, из-за чего в городе разразился скандал. — Прим.ред.). Вы сказали, что обратилась Москва. Кто конкретно обратился, непонятно. Я писал обращение вам, но мне ответили, что нет у нас московского мусора. Нам врали в открытую, что не возят мусор. И разве решает финансирование за московский мусор нашу проблему?
Его речь прерывает Боровицкий.
— Почему вы приняли решение единолично? Без общественности? Ведь Ярославская область — это не ваша вотчина. Почему нам врали ваши заместители?
Миронов:
— Никто никому не врал. Были технические недоработки и прохождение информации в СМИ. Тематика очень сладкая в преддверии прохождения в областную думу. Мы собирались с общественниками, депутатами и экологами. Я прекрасно понимаю, что не моя личная вотчина Ярославская область. И я в ответе за все решения. Давайте собираться и обсуждать. Я готов выложить все аргументы и технические условия.
11:41
11:37
Эльхан Мардалиев:
— У меня диссонанс между тем, что я прочитал в докладе, и тем, что происходит. У нас появился ЯрОблЕИРЦ. Предполагалось, что он будет оперативно собирать деньги от людей и, не задерживая деньги на счетах, отправлять ресурсникам. По-моему, тут есть недобросовестная составляющая. Среди учредителей и организаторов есть члены правительства области. Кто получает прибыль от тех огромных денег, которые крутятся на счетах организации?
Дмитрий Миронов:
— По пятибалльной шкале работу этой организации я бы отметил на удовлетворительно. Но сама идея, с которой создавался центр, работает. Да, не в полной мере. Она работает, к сожалению, на 50%, что связано и с нежеланием отдельных управляющих компаний. Я знаю проблемные вопросы с задержкой денег на счетах, но эта ситуация носит временный характер.
11:32
— У всех возникает вопрос о росте тарифов на вывоз отходов. Плата будет определяться региональным оператором и будет устанавливаться по цене от тарифа и выше на услуги оператора. Планируется, что тариф будет введён с 1 сентября.
11.26
Задали вопрос, почему перестал работать мусоросортировочный завод «Чистый город».
Губернатор:
— В рамках будущего соглашения «Хартия» на базе полигона «Скоково» рассматривает вопрос по строительству мусороперерабатывающего завода мощностью до 400 тонн в год.
11:28
— Разве что сократят управленческий персонал — главных врачей при объединении больниц в Ярославле.
11:20
— Решение о ввозе московского мусора было принято без учета общественного мнения, что накаляет атмосферу. Все-таки в какой срок вы планируете продолжать завоз московского мусора?
— Вопрос горячий, воспалённый — говорит Миронов. — Вы прекрасно ориентируетесь и читаете информацию о том, кто завозит, а кто нет. Мы остановились на том, что это проблема не только в ЦФО.
Подытожил: до конца года эта ситуация разрешится.
11:20
11:12
11:12
11:07
11:05
— Впервые в прошлом году за все время существования полигона проведены маркшейдерские работы, которые подтвердили, что «Скоково» может принимать мусор ещё 20 лет. В области работают 18 полигонов для ТБО и один для промышленного мусора. Официально Ярославская область в день производит около 2000 тонн мусора.
А Москва будет нам возить до 500 тонн.
11:02
10:56
10:44
10:40
— В 2017 году подписали инвестиционные соглашения на строительство гостиниц, центра водного спорта в Брейтовском районе, развитие аэродрома Левцово и некоторые другие проекты — всего на 5 миллиардов рублей, — говорит Миронов.
10:38
46 424 рубля — столько по итогам 2017 года стоит в среднем квадратный метр жилья в Ярославской области.
— Достижением года стало введение в эксплуатацию 16 проблемных домов-долгостроев, — рассказал Миронов.
10:36
10:32
— На каждый бюджетный рубль в софинансировании проектов приходится 19 рублей инвестиций, — говорит Миронов.
10:32
10:31
10:30
10:13
10:10
10:12
10:08
10:09
10:08
10:03
Фото: Александра Савельева, Анна Елкина
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