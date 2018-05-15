«Скоково» может принимать мусор ещё 20 лет: отчёт ярославского губернатора в режиме онлайн

11:44

Александр Ворбьёв:

— У меня вопрос по московскому мусору (имеет в виду ввоз столичных отходов на полигон «Скоково» в Ярославле, из-за чего в городе разразился скандал. — Прим.ред.). Вы сказали, что обратилась Москва. Кто конкретно обратился, непонятно. Я писал обращение вам, но мне ответили, что нет у нас московского мусора. Нам врали в открытую, что не возят мусор. И разве решает финансирование за московский мусор нашу проблему?

Его речь прерывает Боровицкий.

— Почему вы приняли решение единолично? Без общественности? Ведь Ярославская область — это не ваша вотчина. Почему нам врали ваши заместители?

Миронов:

— Никто никому не врал. Были технические недоработки и прохождение информации в СМИ. Тематика очень сладкая в преддверии прохождения в областную думу. Мы собирались с общественниками, депутатами и экологами. Я прекрасно понимаю, что не моя личная вотчина Ярославская область. И я в ответе за все решения. Давайте собираться и обсуждать. Я готов выложить все аргументы и технические условия.