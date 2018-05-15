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Город

«Скоково» может принимать мусор ещё 20 лет: отчёт ярославского губернатора в режиме онлайн

15 мая 2018 09:57
5 076 38
губернатор, Ярославль, Миронов, мусорный скандал

Сегодня губернатор Ярославской области выступит с отчётом перед депутатами. Расскажет о своей работе за год. Корреспондент 76.ru начинает онлайн-трансляцию. Присоединяйтесь!

12:22
Депутаты голосуют за то, чтобы принять отчёт губернатора к сведению:

  • 34 — за;
  • 2 — против;
  • 2 — воздержались.
Мы завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами! Как вам отчет главы региона? Хорошо ли потрудился Дмитрий Миронов? Ждём ваших комментариев в нашей группе «ВКонтакте»!

12:13
Депутат Сергей Балабаев спрашивает о том, как губернатор оценивает работу фонда капитального ремонта. Ведь многие ярославцы жалуются на некачественный ремонт.

Губернатор говорит в ответ, что с 2016 года фонд в два раза превысил объемы работы. Видимо, стали больше ремонтировать по программе капитального ремонта. Но Миронов согласен, что работа некоторых подрядчиков не выдерживает никакой критики.

 — Но важно понимать, что работа даже самого хорошего подрядчика по плохой проектно-сметной документации не будет хороша. Подготовка документов — это одна из наших наибольших проблем, — говорит глава региона.

12:00
Депутат Ершов предложил губернатору отправить чиновников прокатиться по Тутаевскому шоссе на максимальной скорости. 

— Вы видели ямы на этой дороге? Ездить невозможно. Попробуйте там сами проехать. Эти дороги, как после боевых действий.

Миронов:

— Я не на ковре-самолете летаю, сам езжу по этим дорогам. Сердце кровью обливается, что люди портят свои машины. Часть дороги в 2017-м была сделана, часть в этом году и следующем. Мы кардинально изменили философию подхода к ремонту дорог. Некоторые подрядчики до сих пор не получают деньги, пока не устранят все недостатки. Специально закупили технико-передвижную лабораторию, чтобы контролировать.

11:44

Александр Ворбьёв:

 — У меня вопрос по московскому мусору (имеет в виду ввоз столичных отходов на полигон «Скоково» в Ярославле, из-за чего в городе разразился скандал. — Прим.ред.). Вы сказали, что обратилась Москва. Кто конкретно обратился, непонятно. Я писал обращение вам, но мне ответили, что нет у нас московского мусора. Нам врали в открытую, что не возят мусор. И разве решает финансирование за московский мусор нашу проблему?

Его речь прерывает Боровицкий.

— Почему вы приняли решение единолично? Без общественности? Ведь Ярославская область — это не ваша вотчина. Почему нам врали ваши заместители?

Миронов:

— Никто никому не врал. Были технические недоработки и прохождение информации в СМИ. Тематика очень сладкая в преддверии прохождения в областную думу. Мы собирались с общественниками, депутатами и экологами. Я прекрасно понимаю, что не моя личная вотчина Ярославская область. И я в ответе за все решения. Давайте собираться и обсуждать. Я готов выложить все аргументы и технические условия.

11:41
Лидер местного отделения КПРФ Александр Воробьев пришёл с табличкой против московского мусора. Готовится задать вопрос.

11:37
Пошли вопросы от КПРФ.

Эльхан Мардалиев:

— У меня диссонанс между тем, что я прочитал в докладе, и тем, что происходит. У нас появился ЯрОблЕИРЦ. Предполагалось, что он будет оперативно собирать деньги от людей и, не задерживая деньги на счетах, отправлять ресурсникам. По-моему, тут есть недобросовестная составляющая. Среди учредителей и организаторов есть члены правительства области. Кто получает прибыль от тех огромных денег, которые крутятся на счетах организации?

Дмитрий Миронов:

— По пятибалльной шкале работу этой организации я бы отметил на удовлетворительно. Но сама идея, с которой создавался центр, работает. Да, не в полной мере. Она работает, к сожалению, на 50%, что связано и с нежеланием отдельных управляющих компаний. Я знаю проблемные вопросы с задержкой денег на счетах, но эта ситуация носит временный характер.

11:32
Миронов:

— У всех возникает вопрос о росте тарифов на вывоз отходов. Плата будет определяться региональным оператором и будет устанавливаться по цене от тарифа и выше на услуги оператора. Планируется, что тариф будет введён с 1 сентября.

11.26

Задали вопрос, почему перестал работать мусоросортировочный завод «Чистый город».

Губернатор:

— В рамках будущего соглашения «Хартия» на базе полигона «Скоково» рассматривает вопрос по строительству мусороперерабатывающего завода мощностью до 400 тонн в год.

11:28
Губернатор ответил на вопрос депутата Ларисы Ушаковой о медицине. Сообщил, что врачей сокращать не собираются. 

— Разве что сократят управленческий персонал — главных врачей при объединении больниц в Ярославле.

11:20
Переходят к вопросам. Михаил Боровицкий напоминает, что депутатские объединения могут задать не более трёх вопросов. Депутаты вне фракций — по одному. Первый вопрос задаёт депутат от «Единой России» Александр Гончаров. 

 — Решение о ввозе московского мусора было принято без учета общественного мнения, что накаляет атмосферу. Все-таки в какой срок вы планируете продолжать завоз московского мусора?

 — Вопрос горячий, воспалённый — говорит Миронов. — Вы прекрасно ориентируетесь и читаете информацию о том, кто завозит, а кто нет. Мы остановились на том, что это проблема не только в ЦФО.

Подытожил: до конца года эта ситуация разрешится.

11:20
Губернатор заканчивает свой доклад. Желает депутатам, которые пойдут на перевыборы, честной и открытой избирательной кампании 

11:12
Ещё 180 километров дорог отремонтируют в этом году. И введут 14 домов-долгостроев — уже о планах на этот год.

11:11
Прошёл ровно час, как губернатор отчитывается о работе.

11:12
— Нам предстоит перейти к сохранению Волги, в том числе уменьшению сброса сточных вод в волжский бассейн. Отсюда уже вытекает вопрос оздоровления водных объектов и уникальных экосистем.

11:07
 — Ежегодно в области выявляется в среднем 400 мест с несанкционированным мусором площадью около 40 гектаров — это ещё один полигон «Скоково» практически. И это делают жители области и недобросовестные организации. Нам нужна пятилетка экологии в области. Я уверен, что нам удастся справиться. Нам предстоит сформировать основные принципы и концепции новой экологической политики. Приглашаю к обсуждению общество и экологическое сообщество.

11:05
Губернатор:

 — Впервые в прошлом году за все время существования полигона проведены маркшейдерские работы, которые подтвердили, что «Скоково» может принимать мусор ещё 20 лет. В области работают 18 полигонов для ТБО и один для промышленного мусора. Официально Ярославская область в день производит около 2000 тонн мусора.

А Москва будет нам возить до 500 тонн.

11:02
— Я предвижу много вопросов по ситуации, связанной с ввозом московского мусора, — говорит губернатор. — После завершения моего вступления предлагаю обсудить
Только сегодня, я подчеркиваю, временно ввозится московский мусор. Некоторые депутаты и гражданские активисты возглавили народный протест. Да, ввоз мусора непопулярная мера, но она была принята. Я хотел бы подчеркнуть ещё раз, что эта ситуация носит временный характер.

Всё по мусорному скандалу в Ярославле.

10:56
Губернатор рассказывает про успехи в спорте и про строительство 20 площадок для воркаута. В 2020 году построят ещё по одному спорткомплексу в Ярославле и Переславле. Где именно, пока не уточняет.

10:47
Дмитрий Миронов говорит, что в нам в области не хватает 350 врачей.

10:45
Губернатор: в 2017 году в области отремонтировали 182 километра дорог.

Вы это ощутили?

10:44
Рассказал глава региона и про большую реформу водоканалов — теперь у нас в регионе есть Северный и Южный. А аварий на сетях, хоть и старых, стало меньше.

Сложно с этим согласиться, ведь всю весну в Заволжском районе рвёт трубы. Однажды остались без отопления 200 домов, а вытекающая вода из люка затопила проспект.

10:40
Глава региона рассказывает про туризм.

 — В 2017 году подписали инвестиционные соглашения на строительство гостиниц, центра водного спорта в Брейтовском районе, развитие аэродрома Левцово и некоторые другие проекты — всего на 5 миллиардов рублей, — говорит Миронов.

10:38

46 424 рубля — столько по итогам 2017 года стоит в среднем квадратный метр жилья в Ярославской области. 

— Достижением года стало введение в эксплуатацию 16 проблемных домов-долгостроев, — рассказал Миронов.

10:36
Дмитрий Миронов рассказывает про проект «Ярфермер», по которому будут открываться магазины и приезжать на ярмарки в Москву ярославские фермеры.

10:30
Журналистов в зал заседаний не пустили. Смотрим по телевизору в специальной комнатке. 

10:32
Озвучивает цифры о том, сколько инвестиций к нам польётся: в 2017 году уже подписаны соглашения о проектах на 30 миллиардов. А до 2024 года ожидаются 150 миллиардов инвестиций.

— На каждый бюджетный рубль в софинансировании проектов приходится 19 рублей инвестиций, — говорит Миронов.

10:32
По темпам прироста молока мы на первом в ЦФО и на втором месте в России, утверждает губернатор.

10:31
Губернатор заявил, что в этом году сдадут четырёхзвёздочный отель рядом с «Ареной-2000». Все-таки похоже, что глава региона немного нервничает, постоянно поправляет микрофоны.

10:30
Дмитрий Миронов перечисляет уже 8-й пункт в своей работе: от возобновления работы угличского хлебозавода и закона поддержки инвесторов, которые возьмутся достроить дома дольщиков, до того, что на дороги успешно потрачено 6 миллиардов рублей. И промышленность в Ярославской области развивается — прибыль предприятий выросла на 27%

10:13
Начал Дмитрий Миронов с того, что Ярославская область в лидерах по социально-экономическому развитию. И политическая стабильность в регионе обеспечена. И это несмотря на постоянные пикеты на Советской площади и недавние митинги.

10:10
Председатель облдумы Михаил Боровицкий первым делом объявил, что после заседания думы все выйдут фотографироваться на крылечке на память. Ведь в этом году выборы в областную думу, депутатам немного осталось вместе работать.

10:12
Депутаты сегодня развеселились. Громче всех смеётся депутат от Переславля Александр Кучменко вместе с тутаевским Алексеем Калгановым.

10:08
Судя по всему, только губернатор пока не торопится. Андрей Шабалин — заместитель по внутренней политике — стоит у входа в думу и не проходит пока в зал. Его выступление назначено на 10:10

10:09
В зале уже многие собрались. Экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас (сейчас депутат облдумы) беседует с коллегами.

10:08
Народу много! Чиновники и просто служащие всех мастей стоят у входа в думу. Председатель облизбиркома пришёл тоже послушать губернатора.

10:03
На самом деле пикетчиков тут больше. Они почти по всей площади разошлись. Среди них депутат муниципалитета Евгения Овод от фракции КПРФ.

10:00
Перед зданием правительства с одиночным пикетом встала женщина.

— Я сама по себе. Представляю народ и считаю, что губернатор не слышит жителей Ярославской области, — сказала Марина Сумеркина.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Анна Елкина
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