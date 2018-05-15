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«Где хочу, там и жарю»: штрафы не заставили ярославцев отказаться от шашлыков

15 мая 2018 09:46
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отдых, Ярославль, пикник, шашлыки, дача

В группе 76.ru в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос на тему «Остановит ли вас запрет от похода на пикник?». Судя по промежуточным результатам голосования, можно сказать, что штрафы не заставят ярославцев изменить планы и отказаться от ароматных шашлычков на свежем воздухе.

Лишь 5% опрошенных сказали, что после введения запретов на разведение костров они откажутся от шашлыков и будут сидеть дома; 15% ответили, что все равно пойдут на «зелёную», но обойдутся без костра; 21% выбрали ответ «я и так не собирался этого делать» и, наконец, абсолютное большинство участников опроса (58%) заявили, что никакие запреты и штрафы не заставят отказаться их от шашлыков. На данный момент в опросе приняли участие 512 человек.

— Где хочу, там и жарю, — лаконично комментируют новости о запрете шашлыков ярославцы.

Но есть, конечно, и те, кому пришёлся по душе запрет пикников.

— Это обычные пьянки с катастрофическими последствиями для природы, — говорит читательница 76.ru. — Если люди не могут контролировать свои действия, тогда такие меры необходимы.

На днях на территории региона был введён запрет на прогулки по лесу и разведение костров. За нарушение этих правил людей будут штрафовать.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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