|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Где хочу, там и жарю»: штрафы не заставили ярославцев отказаться от шашлыков
15 мая 2018 09:46
2 877 15
В группе 76.ru в социальной сети «ВКонтакте» проходит опрос на тему «Остановит ли вас запрет от похода на пикник?». Судя по промежуточным результатам голосования, можно сказать, что штрафы не заставят ярославцев изменить планы и отказаться от ароматных шашлычков на свежем воздухе.
Лишь 5% опрошенных сказали, что после введения запретов на разведение костров они откажутся от шашлыков и будут сидеть дома; 15% ответили, что все равно пойдут на «зелёную», но обойдутся без костра; 21% выбрали ответ «я и так не собирался этого делать» и, наконец, абсолютное большинство участников опроса (58%) заявили, что никакие запреты и штрафы не заставят отказаться их от шашлыков. На данный момент в опросе приняли участие 512 человек.
— Где хочу, там и жарю, — лаконично комментируют новости о запрете шашлыков ярославцы.
Но есть, конечно, и те, кому пришёлся по душе запрет пикников.
— Это обычные пьянки с катастрофическими последствиями для природы, — говорит читательница 76.ru. — Если люди не могут контролировать свои действия, тогда такие меры необходимы.
На днях на территории региона был введён запрет на прогулки по лесу и разведение костров. За нарушение этих правил людей будут штрафовать.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров