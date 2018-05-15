В Ярославской области пропала 15-летняя девушка: в последний раз её видели с двумя мужчинами

В соцсетях девушка была вечером 14 мая

15-летняя Валерия Журавлёва ушла из дома в посёлке Сосновый Угличского района в девять часов утра 12 мая. С тех пор родственники не знают, где находится подросток.

— Рост девушки 155–160 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, — рассказала в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас». — Валерия была одета в чёрную болоньевую жилетку, серый кардиган, чёрные лосины и зелёные кроссовки, с собой у неё был небольшой фиолетовый рюкзак.

Мобильный телефон девушки выключен, но в соцсетях Валерия появлялась вчера вечером.

Местные жители под постом о поиске девушки в группе отряда «ЯрСпас» пишут, что видели её в Угличе.

— Видели 14 мая на Кареге (местное название реки Корожеечна. — Прим.ред.) с двумя мужчинами и девушкой, — написала Вася Грейс в группе «ЯрСпас» в соцсети «ВКонтакте».

Вчера в Ярославле нашли мужчину, пропавшего 11 мая в Дзержинском районе.