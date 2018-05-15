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Таинственно исчезнувшего полгода назад ярославца нашли мёртвым

15 мая 2018 09:15
619 0
Ярославль, пропал парень, поиски пропавших, Кирилл Климов

В Ярославле нашли мёртвым 20-летнего Кирилла Климова.

- Его нашли утонувшим в Ляпинских карьерах 9 мая, - рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Мама 20-летнего Кирилла Елена Юдакова до последнего верила, что сын найдётся живым. Он пропал в ноябре прошлого года. Но, к сожалению, её надежды не оправдались. Мама долго искала сына, писала ему трогательные письма в соцсетях. После того, как Кирилла нашли, она поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

- Спасибо всем, кто поддержал в этом горе… Не оставил нас, - написала Елена на своей страничке в соцсетях.

Напомним, Кирилл исчез 21 ноября. За день до этого он пошёл ночевать к другу, затем вернулся домой, созвонился с мамой и после этого пропал. Кирилл работал продавцом в «Пятёрочке». Мама рассказывала, что сын был очень замкнутым. После того, как он исчез, она обнаружила его переписку с друзьями в соцсетях. Оказывается, у Кирилла давно были нехорошие мысли. Он чувствовал себя ненужным в этом мире.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Елена Юдакова/Vk.com
Продажа авто, мото
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