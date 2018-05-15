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Сегодня губернатор отчитается о своей работе: что с него спросят ярославцы
15 мая 2018 06:30
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Сегодня в Ярославской областной думе депутаты соберутся на внеочередное заседание ради того, чтобы заслушать отчёт губернатора. Дмитрий Миронов расскажет депутатам о том, как он поработал в регионе за минувший год.
Тем временем один из депутатов думы Александр Воробьёв собирал через соцсети вопросы от ярославцев, которые планирует задать главе региона во время отчёта.
— Много вопросов по теме недостроенного жилья по долевому строительству. Есть вопросы об экологии — утилизации кисло-гудронных прудов у нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева, — рассказал депутат Воробьёв. — А также людей интересует, как администрация может контролировать управляющие компании.
Однако каждая фракция (партия) в областной думе сможет задать не больше трёх вопросов губернатору.
76.ru будет вести трансляцию с отчёта губернатора.
Фото: Правительство ЯО
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