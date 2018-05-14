Жители Рыбинска заказали поездку в такси до Республики Коми

Жители Рыбинска заказали такси до Республики Коми

Это путешествие жителям Ярославской области явно запомнится. Ведь рыбинцы заказали поездку из своего города до местечка Емва в Республике Коми.

Пассажиры провели в пути с водителем 19,5 часов, заплатив за эту поездку 14,6 тысячи рублей. Во столько оценили в службе заказа путешествие на 1212 километров.

— По словам таксиста, пассажирам нужно было попасть к родственникам в Емву как можно быстрее, и поездка прошла хорошо, — рассказали в пресс-службе такси «Максим». — Заказ выполнил таксист на автомобиле LADA Granta.

Кстати, пассажирами были мама с дочкой, которые направлялись к родственникам. Кстати, это не самая длинная поездка на такси. Рекордный по протяженности заказ был у сервиса в 2016 году из Изобильного в Уссурийск. Длина маршрута тогда составила 9,2 тысячи километров.