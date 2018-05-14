×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Жители Рыбинска заказали поездку в такси до Республики Коми

14 мая 2018 19:26
3 089 4
такси, Ярославль, республика Коми

Это путешествие жителям Ярославской области явно запомнится. Ведь рыбинцы заказали поездку из своего города до местечка Емва в Республике Коми.

Пассажиры провели в пути с водителем 19,5 часов, заплатив за эту поездку 14,6 тысячи рублей. Во столько оценили в службе заказа путешествие на 1212 километров.

— По словам таксиста, пассажирам нужно было попасть к родственникам в Емву как можно быстрее, и поездка прошла хорошо, — рассказали в пресс-службе такси «Максим». — Заказ выполнил таксист на автомобиле LADA Granta.

Кстати, пассажирами были мама с дочкой, которые направлялись к родственникам. Кстати, это не самая длинная поездка на такси. Рекордный по протяженности заказ был у сервиса в 2016 году из Изобильного в Уссурийск. Длина маршрута тогда составила 9,2 тысячи километров.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Путешественникам будут предлагать недельные туры в Ярославскую область

Новое на сайте
Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию
Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (28): Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,50 61,99
EUR 73,50 74,24
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 15.05
USD 61,77 0,03
EUR 73,94 0,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.