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Путешественникам будут предлагать недельные туры в Ярославскую область

14 мая 2018 19:14
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Ярославская область, туризм

В Ярославской области придумывают новые способы, как добиться турпотока в восемь миллионов туристов к 2025 году. Например, будут предлагать недельные туры, которые будут основаны не только на кластере «Золотое кольцо», но и на основе «Ярославского взморья».

По этим направлениям Ярославская область может получить федеральную поддержку от Ростуризма.

— Мы планируем создание ряда новых туристических объектов, которые нуждаются в обеспечивающей инфраструктуре. Ее формирование возможно в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2019–2025 годы. Кроме того, с удовольствием войдем и в другие проекты Ростуризма. Мы готовы предоставлять площадки в Ярославле и других городах области для проведения мероприятий федерального уровня, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов на встрече с руководителем агенства по туризму РФ Олегом Сафоновым.

В прошлом году нашу область посетили 3,6 миллиона туристов, и федеральные чиновники верят, что восемь миллионов гостей в год — вполне реалистичная цифра.

Кстати, одним из пунктов, который уже собираются учесть в Ярославле, это туалеты. Ими будут заставлять центр города на массовые праздники.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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