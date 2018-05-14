Ярославцам предложили стать инспекторами по охране окружающей среды

Экологические волонтёры должны будут помогать властям бесплатно

Сегодня в Ярославской области начали принимать заявления от людей, которые хотят записаться в общественные инспекторы по охране окружающей среды. Получить такой статус, а заодно и удостоверение может любой совершеннолетний житель региона, у которого возникнет желание помогать властям в решении проблем экологии.

— В Год волонтера в регионе активно развивается институт общественных помощников экологического направления, — отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Его работа становится ощутимой помощью для наших специалистов.

На базе департамента лесного хозяйства Ярославской области уже работают 60 лесных дружинников, которые вместе с инспекторами осуществляют патрулирование и оказывают помощь в профилактической работе с населением.

Вероятно, на фоне мусорного скандала, который разразился из-за ввоза на полигон «Скоково» бытовых отходов из Москвы, желающих стать инспекторами по охране окружающей среды будет много.

Подробнее о том, как записаться в экологические волонтёры, можно узнать в областном департаменте окружающей среды: улица Свободы, д. 62, кабинет 504.