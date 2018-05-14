Жители Ярославской области собрали 400 килограммов пластиковых крышек и заработали на них

В Рыбинске начали собирать вторсырьё и получать за него деньги

Жители Рыбинска устроили необычную акцию и собрали 415 килограммов пластиковых крышечек. А потом продали их. Акцию по сбору вторсырья устроили для того, чтобы собрать деньги в помощь нуждающимся детям.

— Жители очень активно подключились к сбору, правда, не всегда соблюдали условия и приносили пластик других марок: в мешках попадались железные крышки, упаковки от «Киндеров», которые не подлежат переработке. Пришлось еще раз все отсортировать и взвесить, — рассказала куратор проекта Яна Круть.

Цена одного килограмма пластика — 10 рублей, таким образом рыбинцы заработали больше 4 тысяч рублей, все деньги отдали на лечение детишек. Но на этом организаторы не останавливаются, крышки продолжат собирать (в торговом центре «Феникс»). А на будущее задумываются о сборе стекла и другой упаковки.

Как в Ярославле одна семья перешла на раздельный сбор мусора: история и фото.