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В Ярославской области объявлен самый высокий класс опасности: советы спасателей

14 мая 2018 16:01
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отдых, лето, жара, Ярославль, пожар, дача

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни будет жарко. И уточнили, что жарко будет настолько, что 15 мая в Угличском и 16 мая в Даниловском и Гаврилов-Ямском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс. В остальных районах Ярославской области сохранится 4-й класс пожарной опасности.

Спасатели делят обстановку по пожарной опасности по классам от 1-го до 5-го, где 5-й класс считается самым опасным.

— Складывается обстановка, при которой увеличивается вероятность возникновения природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, — предупредили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Мы рекомендуем людям не разводить костры даже на своих дачах. А ещё напоминаем о запрете на посещение лесов.

Сейчас в Ярославской области введен особый противопожарный режим. То есть теперь полицейские и сотрудники МЧС будут каждый день выписывать штрафы тем, кто гуляет по лесу или жжёт костры.

На днях спасатели вычисляли разжигателей костров с квадрокоптера. Сначала они проверяли сельскую местность и леса, а потом запускали дрон в городской черте возле Волги и Которосли. Около 20 ярославцев уже поплатились рублём за пикники на свежем воздухе — им выписали протоколы об административных правонарушениях. За прогулки в лесу и разведение костров предусмотрен штраф — от 2 до 4 тысяч рублей. Правда, трогать будут не всех. Мы узнали, к кому не будут придираться силовики, даже если они будут жечь костёр.

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Как уберечься от беды? Спасатели дали несколько советов, которые стоит применять во время жары. Они советуют не разжигать костры, а если уж и разжигать, то пристально следить за огнём и поднимать мангал как минимум на 20 сантиметров от земли; не бросать горящие спички и непотушенные окурки на землю; не оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева, ГУ МЧС России по Ярославской области
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