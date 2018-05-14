В Ярославской области объявлен самый высокий класс опасности: советы спасателей

Специальные патрули ежедневно следят за ярославцами

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни будет жарко. И уточнили, что жарко будет настолько, что 15 мая в Угличском и 16 мая в Даниловском и Гаврилов-Ямском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс. В остальных районах Ярославской области сохранится 4-й класс пожарной опасности.

— Складывается обстановка, при которой увеличивается вероятность возникновения природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, — предупредили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Мы рекомендуем людям не разводить костры даже на своих дачах. А ещё напоминаем о запрете на посещение лесов.

Сейчас в Ярославской области введен особый противопожарный режим. То есть теперь полицейские и сотрудники МЧС будут каждый день выписывать штрафы тем, кто гуляет по лесу или жжёт костры.

Любителей пикников могут наказать рублём

На днях спасатели вычисляли разжигателей костров с квадрокоптера. Сначала они проверяли сельскую местность и леса, а потом запускали дрон в городской черте возле Волги и Которосли. Около 20 ярославцев уже поплатились рублём за пикники на свежем воздухе — им выписали протоколы об административных правонарушениях. За прогулки в лесу и разведение костров предусмотрен штраф — от 2 до 4 тысяч рублей. Правда, трогать будут не всех. Мы узнали, к кому не будут придираться силовики, даже если они будут жечь костёр.

Справка 76. ru

Как уберечься от беды? Спасатели дали несколько советов, которые стоит применять во время жары. Они советуют не разжигать костры, а если уж и разжигать, то пристально следить за огнём и поднимать мангал как минимум на 20 сантиметров от земли; не бросать горящие спички и непотушенные окурки на землю; не оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами.