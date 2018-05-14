Сделали плохо: на Волжской набережной в Ярославле развалилась плитка

Таким не похвастаешься перед туристами

В Ярославле развалилась плитка на Волжской набережной. Местами она просто просела, а местами её и вовсе нет. В дорожке на нижнем ярусе Волжской набережной дыры.

В мэрии Ярославля сказали: о неприглядном виде на набережной знают. И обещают всё устранить.

Плитка выглядит совсем неприглядно

— Место, где плитка просела, делали на тысячелетие города. Сделали некачественно. Теперь её постоянно подмывает. Из-за этого она в таком состоянии. На этой неделе её разберут, сделают подсыпку и заново соберут. То место, где плитка отсутствует, тоже отремонтируют на этой неделе, — рассказали чиновники.

На Волжской набережной разваливается не только плитка, но и беседка. Причём уже не первый раз.