Переславль останется без мэра и депутатов: сколько времени будет длиться безвластие

Целое лето Переславлем никто не будет управлять

Переславль-Залесский останется без главы города и городских депутатов. Не будет их и в Переславском муниципальном районе, потому что самого района больше не будет.

В Ярославской области запустили процесс объединения города с районом, к концу которого Переславль превратится в один огромный городской округ.

— Сейчас мы ждём принятия закона Ярославской областной думой о присоединении сельских поселений к городскому округу, — рассказала депутат муниципального совета Переславля Вера Соломатина. — После чего нам предстоят процедуры по расформированию муниципальных советов.

Лишится должности и действующий глава Владимир Волков. На его место назначат временно исполняющего обязанности. Само безвластие в Переславле будет временным — до осенних выборов, во время которых произойдут большие политические перестановки. Жителям городского округа предстоит выбрать нового главу и новых депутатов из-за большого объединения с районом. На это время в городе не будут принимать никаких бюджетных решений, потому что принимать их будет некому.