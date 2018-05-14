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Переславль останется без мэра и депутатов: сколько времени будет длиться безвластие
14 мая 2018 15:05
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Переславль-Залесский останется без главы города и городских депутатов. Не будет их и в Переславском муниципальном районе, потому что самого района больше не будет.
В Ярославской области запустили процесс объединения города с районом, к концу которого Переславль превратится в один огромный городской округ.
— Сейчас мы ждём принятия закона Ярославской областной думой о присоединении сельских поселений к городскому округу, — рассказала депутат муниципального совета Переславля Вера Соломатина. — После чего нам предстоят процедуры по расформированию муниципальных советов.
Лишится должности и действующий глава Владимир Волков. На его место назначат временно исполняющего обязанности. Само безвластие в Переславле будет временным — до осенних выборов, во время которых произойдут большие политические перестановки. Жителям городского округа предстоит выбрать нового главу и новых депутатов из-за большого объединения с районом. На это время в городе не будут принимать никаких бюджетных решений, потому что принимать их будет некому.
Фото: Новости Переславля | Переславль-Залесский / vk.com
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