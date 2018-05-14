«Сейчас как рванёт»: на пожаре за Волгой оказались газовые баллоны

В Ярославле загорелись сараи на улице Клубной

В Заволжском районе Ярославля сотрудники сразу нескольких пожарных частей продолжают тушить пожар в сараях на улице Клубной. В одном из них оказались газовые баллоны из-под пропана. К счастью, их вовремя заметили.

— Сейчас как рванёт, — предупредил один пожарный своих коллег, и они выкатили баллоны подальше от огня и положили охлаждаться в воду.

Тушить пожар приехали специалисты из нескольких пожарных частей

В МЧС рассказали, что, по предварительным данным, в пожаре никто из людей не пострадал. Спасатели продолжают борьбу с огнём.

Спасатели вовремя успели вытащить баллоны из сарая

Густой чёрный столб дыма от этого пожара хорошо виден из центра города и других районов.

Пожарные продолжают тушить сараи на Клубной улице

В этом районе люди к пожарам привыкшие. Неподалёку от того места, где сейчас пожарные заливают огонь водой, постоянно поджигают старые бараки.