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Город

«Сейчас как рванёт»: на пожаре за Волгой оказались газовые баллоны

14 мая 2018 14:56
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ЧП, происшествия, пожар, Ярсолавль

В Заволжском районе Ярославля сотрудники сразу нескольких пожарных частей продолжают тушить пожар в сараях на улице Клубной. В одном из них оказались газовые баллоны из-под пропана. К счастью, их вовремя заметили.

 

— Сейчас как рванёт, — предупредил один пожарный своих коллег, и они выкатили баллоны подальше от огня и положили охлаждаться в воду.

В МЧС рассказали, что, по предварительным данным, в пожаре никто из людей не пострадал. Спасатели продолжают борьбу с огнём.

Густой чёрный столб дыма от этого пожара хорошо виден из центра города и других районов.

В этом районе люди к пожарам привыкшие. Неподалёку от того места, где сейчас пожарные заливают огонь водой, постоянно поджигают старые бараки.

Михаил Контуев
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