|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Сейчас как рванёт»: на пожаре за Волгой оказались газовые баллоны
14 мая 2018 14:56
3 252 0
В Заволжском районе Ярославля сотрудники сразу нескольких пожарных частей продолжают тушить пожар в сараях на улице Клубной. В одном из них оказались газовые баллоны из-под пропана. К счастью, их вовремя заметили.
— Сейчас как рванёт, — предупредил один пожарный своих коллег, и они выкатили баллоны подальше от огня и положили охлаждаться в воду.
В МЧС рассказали, что, по предварительным данным, в пожаре никто из людей не пострадал. Спасатели продолжают борьбу с огнём.
Густой чёрный столб дыма от этого пожара хорошо виден из центра города и других районов.
В этом районе люди к пожарам привыкшие. Неподалёку от того места, где сейчас пожарные заливают огонь водой, постоянно поджигают старые бараки.
Фото: Наталья Алексеева, Александра Савельева
Видео: Александра Савельева, Елена Вахрушева
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров