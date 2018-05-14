Из-за Волги валит густой столб дыма: что горит в Ярославле

На тушение пожара выехали несколько пожарных бригад

В социальных сетях появились фотографии огромного столба чёрного дыма в Заволжском районе Ярославля. Люди стали гадать, что горит. Ответ дали пожарные.

— Горят хозяйственные постройки на улице Клубной, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — По предварительной информации, пострадавших нет.

В этом районе люди к пожарам привыкшие. Неподалёку от того места, где сейчас пожарные заливают огонь водой, постоянно поджигают старые бараки.