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Из-за Волги валит густой столб дыма: что горит в Ярославле
14 мая 2018 14:12
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В социальных сетях появились фотографии огромного столба чёрного дыма в Заволжском районе Ярославля. Люди стали гадать, что горит. Ответ дали пожарные.
— Горят хозяйственные постройки на улице Клубной, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — По предварительной информации, пострадавших нет.
В этом районе люди к пожарам привыкшие. Неподалёку от того места, где сейчас пожарные заливают огонь водой, постоянно поджигают старые бараки.
Фото: Александра Савельева, Анна Лурье
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