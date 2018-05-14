Мэрия хочет спихнуть на ярославцев ответственность за детские городки

Содержать городки во дворах ярославцам, вероятнее всего, придётся самим

Хотите, чтобы качели-карусели во дворах служили вам долго и приносили счастье детям? Позаботьтесь о них сами. Мэрия Ярославля решила спихнуть с себя ответственность за содержание детских городков.

Такой документ чиновники внесли на рассмотрение депутатам муниципалитета. По нему они предлагают передать качели, карусели и все игровые комплексы, расположенные во дворах Ярославля, в собственность жителей.

— Поскольку фактически рассматриваемые малые архитектурные формы длительное время используются собственниками многоквартирных домов, а содержат их управляющие организации, их передача собственникам предполагается на безвозмездной основе, — уточняются такие детали в документах. — В настоящее время подписаны акты приёма-передачи в Заволжском районе.

То есть власти подчеркнули, что уже провели инвентаризацию этих детских городков и готовы передать их людям в собственность совершенно бесплатно, намекая, что мог стоять вопрос о выкупе площадок.

Всего в Заволжском районе описали 117 площадок, самым старым в этом году исполняется по 14 лет. Окончательное решение о том, кому будут принадлежать городки вместе с заботой о них, будут принимать депутаты муниципалитета.

Кстати, ещё прошлой осенью чиновники предложили ввести плату за детские городки.