Молодой мужчина утонул в реке в Ярославской области

За один день два человека погибли в воде

В Ярославской области вытащили из речки тело 28-летнего мужчины. Его обнаружили 11 мая в реке Лахость (в районе деревни Ельчининово Гаврилов-Ямского района). Днём утонувшего вытащили на сушу.

— Тело было извлечено из воды, внешних признаков насильственной смерти на нём не обнаружено, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Как стало известно 76.ru, мужчина пошёл искупаться, изрядно выпив. Это ещё предстоит узнать бюро судебно-медицинской экспертизы. Также следователи допросили возможных очевидцев.

Также в этот день в Ярославской области на рыбалке утонул подросток.