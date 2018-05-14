Молодой мужчина утонул в реке в Ярославской области

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В Ярославской области вытащили из речки тело 28-летнего мужчины. Его обнаружили 11 мая в реке Лахость (в районе деревни Ельчининово Гаврилов-Ямского района). Днём утонувшего вытащили на сушу.
— Тело было извлечено из воды, внешних признаков насильственной смерти на нём не обнаружено, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Как стало известно 76.ru, мужчина пошёл искупаться, изрядно выпив. Это ещё предстоит узнать бюро судебно-медицинской экспертизы. Также следователи допросили возможных очевидцев.
Также в этот день в Ярославской области на рыбалке утонул подросток.
Фото: Александра Савельева
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