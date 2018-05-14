По 200 тысяч в месяц: ярославские прокуроры показали свои доходы

Ярославские прокуроры отчитались о том, сколько зарабатывают

Очередь отчитаться о своих доходах дошла до прокуратуры Ярославской области. Главный прокурор области, его заместители и прокуроры районов сдали декларации. Смотрим, сколько они зарабатывают.

Так, главный прокурор региона Дмитрий Попов, которого назначили к нам в прошлом году, зарабатывал в 2017 году по 207,5 тысячи рублей в месяц, а за весь год получил 2,489 миллиона рублей. Он владеет квартирой на 106 квадратных метров, ещё одна на 190 квадратных метров в пользовании и одну арендует. Супруги и автомобилей у Дмитрия Попова нет, зато есть двое несовершеннолетних детей.

На втором месте по заработанной сумме оказался заместитель прокурора Владимир Поздняков, который получил 2,323 миллиона рублей (по 193,6 тысячи рублей в месяц). Он владеет квартирой на 79 квадратных метров и пользуется квартирой метражом в 125 квадратов. Его супруга получала по 37,9 тысячи рублей в месяц в 2017 году.

Больше 2 миллионов рублей в год заработал также заместитель прокурора Алексей Кукин, получая в среднем по 172 тысячи рублей в месяц. Его супруга зарабатывала по 63 тысячи рублей в месяц. В собственности у семьи только гараж. Земельным участком на 125 квадратных метров, служебной квартирой на 91 метр и дачным домом на 31 квадратный метр семья только пользуется. Также супруга ездит на Nissan X-Trail, в то время как зампрокурора владеет автоприцепом САЗ-8299.

Первый заместитель прокурора Дмитрий Чумак заработал скромнее своих коллег — 1,328 миллиона рублей (по 110,6 тысячи рублей в месяц). Он владеет квартирой в 55,6 квадратного метра, а его супруга ездит на Hyundai IX35.

Прокуроры районов Ярославской области зарабатывают в среднем от 1,3 до 1,7 миллиона рублей в год.