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Город

«Не светит нам берег турецкий»: ярославцам возвращают путёвки в Анталью и Даламан

14 мая 2018 11:41
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авиация, отдых, Турция, курорт, Туношна, Ярославль, туризм, Анталья, Даламан

Туристические фирмы начали возвращать клиентам путёвки в Турцию с вылетом из аэропорта Ярославль в Туношне. Людям объясняют, что отсюда вылететь попросту нереально.

Улететь на турецкие курорты ярославцы могут из московских аэропортов, — уточнили сотрудники туристического оператора «Интурист». — Дело в том, что в Туношне нет международного терминала.

Ранее чиновники правительства Ярославской области и руководство аэропорта Ярославль уверяли, что его к лету этого года построят. И до сих пор продолжают обещать. Правда, признаются — сроки сдвинулись.

Терминал будет, но на месяц позже, — заверил директор аэропорта Ярославль Максим Козлов. — В Турцию самолёты всё же полетят, но не в июне, а в июле.

Прямые рейсы на популярные зарубежные курорты ярославцам обещают уже не первый год. Такая ситуация, что люди покупали путёвки, а потом им возвращали билеты, происходит уже не первый раз. Два года назад туры с вылетом из Туношны пытались организовать сотрудники «Пегас-туристик», а теперь — «Интурист».

В этом году прямые рейсы в Анталью и Даламан планировали запустить со 2 июня. Недавно в аэропорту Ярославль рассказали, сколько стоит улететь отсюда на российские южные курорты — в Сочи и Симферополь.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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