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В Ярославле умер многократный чемпион мира по плаванию
14 мая 2018 11:19
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В Ярославле скончался многократный чемпион мира по плаванию Игорь Бровин. 12 мая у спортсмена случился обширный инсульт. Игорь Бровин умер на 86-м году жизни.
— Для всех нас Игорь Павлович навсегда останется позитивным и бесконечно светлым человеком, — сказали пловцы из спортивного клуба «Спрут», которые на протяжении долгих лет тренировались вместе с Игорем Бровиным.
Игорь Бровин не только первоклассный пловец и рекордсмен мира, он ещё и человек, который целую неделю прожил в лесу. Пенсионер потерялся в прошлом году, когда пошёл за ягодами. Мы встречались с Игорем Павловичем после его замечательного спасения, и он рассказывал, что ел, где спал и как ему удалось выбраться живым из леса.
Фото: Спортивный клуб "Спрут"/Facebook.com
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