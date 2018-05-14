В Ярославле умер многократный чемпион мира по плаванию

Игорь Бровин умер на 86-м году жизни

В Ярославле скончался многократный чемпион мира по плаванию Игорь Бровин. 12 мая у спортсмена случился обширный инсульт. Игорь Бровин умер на 86-м году жизни.

— Для всех нас Игорь Павлович навсегда останется позитивным и бесконечно светлым человеком, — сказали пловцы из спортивного клуба «Спрут», которые на протяжении долгих лет тренировались вместе с Игорем Бровиным.

Игорь Бровин не только первоклассный пловец и рекордсмен мира, он ещё и человек, который целую неделю прожил в лесу. Пенсионер потерялся в прошлом году, когда пошёл за ягодами. Мы встречались с Игорем Павловичем после его замечательного спасения, и он рассказывал, что ел, где спал и как ему удалось выбраться живым из леса.