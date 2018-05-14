|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области повторят футбольный матч 1914 года
14 мая 2018 08:06
985 1
В Гаврилов-Яме собрались реконструировать спортивный матч 1914 года, в котором на первом профессиональном стадионе, построенном в провинции в 1912 году, встретились команды «Чайка» — рабочие Локаловской льноткацкой мануфактуры и «Железнодорожный клуб футболистов» — рабочие Ярославской железной дороги.
За команду «Чайки» выступят ветераны местных футбольных клубов, а ветераны «Шинника» станут командой «Железнодорожный клуб футболистов».
Работники Гаврилов-Ямской библиотеки провели большую работу, чтобы выяснить, какой была форма у спортсменов команд того времени, и сшить её полную копию.
— Прийти на матч в стилизованных костюмах организаторы призывают и гостей праздника, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Во время реконструкции будет воссоздана атмосфера спортивного события: игры, развлечения, гастрономия, входные билеты и сувениры.
Футбольный ретропраздник состоится 11 июня.
В конце прошлой недели для ярославцев футбольный сезон закончился. К сожалению, «Шинник» своим болельщикам праздник не устроил — чёрно-синие проиграли в последнем матче сезона.
Фото: Елена Вахрушева
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров