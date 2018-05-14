В Ярославской области повторят футбольный матч 1914 года

В Гаврилов-Яме реконструируют исторический футбольный матч

В Гаврилов-Яме собрались реконструировать спортивный матч 1914 года, в котором на первом профессиональном стадионе, построенном в провинции в 1912 году, встретились команды «Чайка» — рабочие Локаловской льноткацкой мануфактуры и «Железнодорожный клуб футболистов» — рабочие Ярославской железной дороги.

За команду «Чайки» выступят ветераны местных футбольных клубов, а ветераны «Шинника» станут командой «Железнодорожный клуб футболистов».

Работники Гаврилов-Ямской библиотеки провели большую работу, чтобы выяснить, какой была форма у спортсменов команд того времени, и сшить её полную копию.

— Прийти на матч в стилизованных костюмах организаторы призывают и гостей праздника, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Во время реконструкции будет воссоздана атмосфера спортивного события: игры, развлечения, гастрономия, входные билеты и сувениры.

Футбольный ретропраздник состоится 11 июня.

В конце прошлой недели для ярославцев футбольный сезон закончился. К сожалению, «Шинник» своим болельщикам праздник не устроил — чёрно-синие проиграли в последнем матче сезона.