В Ярославской области «Газель» влетела в фуру и врезалась в разделительное ограждение

Кабина «Газели» превратилась в груду металла

Сегодня в 19:30 в Даниловском районе возле деревни Слобода произошло ДТП. «Газель Валдай» врезалась сначала в ехавшую попутно фуру «ДАФ», а затем влетела в разделительное ограждение трассы.

Удар был такой силы, что кабина «Газели» превратилась в груду металла, а крышу сорвало и отбросило на дорогу.

— В аварии пострадал один человек — водитель «Газели», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчину с травмами увезли в больницу.

Пострадал водитель «Газели»

Сегодня ещё одно ДТП произошло под Рыбинском. В больницу попали несколько человек, а «Ниву» пришлось увозить на эвакуаторе.