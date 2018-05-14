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В Ярославской области «Газель» влетела в фуру и врезалась в разделительное ограждение
13 мая 2018 23:03
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Сегодня в 19:30 в Даниловском районе возле деревни Слобода произошло ДТП. «Газель Валдай» врезалась сначала в ехавшую попутно фуру «ДАФ», а затем влетела в разделительное ограждение трассы.
Удар был такой силы, что кабина «Газели» превратилась в груду металла, а крышу сорвало и отбросило на дорогу.
— В аварии пострадал один человек — водитель «Газели», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчину с травмами увезли в больницу.
Сегодня ещё одно ДТП произошло под Рыбинском. В больницу попали несколько человек, а «Ниву» пришлось увозить на эвакуаторе.
Фото: МЧС
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