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В Ярославской области сняли на видео пару лосей, переплывающих Волгу
13 мая 2018 22:32
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Кто только не плавает в Волге. Сегодня в Ярославле на пляж из воды выползла змея, а в Тутаевском районе на видео сняли двух лосей, переплывающих реку.
— Это было в Тутаевском районе возле деревни Кузилово, — рассказала Светлана Горохова, снявшая лосей. — Они переплыли с левого берега на правый, потом развернулись, снова доплыли до левого берега и убежали в лес.
Не всем сохатым, любящим поплавать, так везёт. Вчера утром в Ярославле около посёлка Ивняки в районе водокачки местные жители обнаружили утонувшего лося.
В этом году лосей всё чаще видят в городе. Сохатых встретили во Фрунзенском и Красноперекопском районах. А один вообще прогуливался в центре Ярославля возле стен музея-заповедника.
Фото: Светлана Горохова/VK.com
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