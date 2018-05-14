В Ярославской области сняли на видео пару лосей, переплывающих Волгу

Лоси парой переплыли реку и убежали в лес

Кто только не плавает в Волге. Сегодня в Ярославле на пляж из воды выползла змея, а в Тутаевском районе на видео сняли двух лосей, переплывающих реку.

— Это было в Тутаевском районе возле деревни Кузилово, — рассказала Светлана Горохова, снявшая лосей. — Они переплыли с левого берега на правый, потом развернулись, снова доплыли до левого берега и убежали в лес.

Не всем сохатым, любящим поплавать, так везёт. Вчера утром в Ярославле около посёлка Ивняки в районе водокачки местные жители обнаружили утонувшего лося.

В этом году лосей всё чаще видят в городе. Сохатых встретили во Фрунзенском и Красноперекопском районах. А один вообще прогуливался в центре Ярославля возле стен музея-заповедника.