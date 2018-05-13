Ярославцы встали в гигантскую пробку на въезде в город

Машины в пробке еле движутся

Сегодня вечером ярославцы, возвращающиеся домой из-за города, встали в громадную пробку на подъезде со стороны Москвы.

— В направлении от Москвы огромная пробка, не доезжая бывшего поста ГАИ. Ищите пути объезда, — написал Андрей Смирнов в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

Затор на дороге вызвал ремонт путепровода.

В этом году на трассе М-8 планируют капитальный ремонт пяти мостов и путепроводов. Продлится это до октября. В местах ремонта на трассе ограничат скорость движения до 40 километров в час, из-за чего на дороге могут возникнуть заторы при большом потоке транспорта. Где еще придётся постоять на дороге в Москву.