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Город

Заглянули за забор. Тюльпаны и красная плитка: как преобразится «туалетный» фонтан

13 мая 2018 18:16
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фонтан, Ярославль

Парк 50-летия ВЛКСМ на Горвалу в Ярославле меняется — газоны перекопаны, сформированы будущие клумбы. Скоро парк будет не узнать. Как и фонтан, из-за которого в городе разразился скандал. В Ярославле прозвали этот фонтан «туалетным» — из-за плитки, которой его обложили по кругу.

— Завершаем работы в парке, подрядчики приступили к благоустройству, — написал у себя на страничке в фейсбуке мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Сегодня мы заглянули за строительный забор, чтобы посмотреть, как идёт ремонт. Чаша фонтана уже выложена голубым, поставлены новые пять кругов, из которых будет бить вода. Правда, по кругу пока, кажется, всё та же «туалетная» плитка. Зато вокруг фонтана плитка новая — по традиции, красная.

Власти против подрядчика: кто ответит за «туалетную» плитку в фонтане.

Рядом парни раскрашивают трансформаторную будку, которая раньше была серой. Теперь на ней — огромные яркие тюльпаны.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Ольга Прохорова, Владимир Слепцов/Facebook.com
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