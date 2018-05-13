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Самой красивой бабушкой Ярославля стала 59-летняя работница мэрии
13 мая 2018 16:48
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В Ярославле прошёл первый конкурс красоты для бабушек «Гранд миссия Ярославль 2018». Королевой конкурса среди женщин с внуками стала 59-летняя Марина Крейнцберг.
Марина работает в департаменте образования мэрии Ярославля, у неё двое детей и двое внуков.
— Я занимаюсь спортом, туризмом, ландшафтным дизайном, катаюсь на велосипеде, занимаюсь пилатесом и танцами, ещё осваиваю горные лыжи, — написала о себе в анкете Марина Крейнцберг.
Своим последним достижением женщина считает то, что проехала за рулём авто 1200 километров.
— Я решила принять участие в конкурсе, чтобы попробовать в жизни что-то новое, получить положительные эмоции, наполнить жизнь приятными волнениями, ожиданием и разнообразием, — рассказала Марина.
Кокнкурс для женщин в возрасте вызвал много интереса, поэтому организаторы пообещали, что повторят его в следующем году.
— В связи с многочисленными просьбами и большим количеством желающих принять участие в следующем году критерий «иметь внуков» мы решили сделать необязательным, — рассказала организатор конкурса Наталья Куликова. — Пусть будет просто для тех, кому от 45. Это будет не просто конкурс, а тематическое мероприятие нового формата, где каждая участница покажет себя на сцене, раскроет в себе много нового.
В феврале в Ярославле выбрали самую красивую женщину города. Ею стала 39-летняя мама троих детей.
Фото: Наташа Савкина/VK.com
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