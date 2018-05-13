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В Рыбинске беременную женщину зажали дверями в автобусе

13 мая 2018 15:20
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автобус, Рыбинск, Ярославская область, беременная женщина

В Ярославской области в дверях автобуса зажало беременную женщину.

Женщина сфотографировала своего обидчика, показывающего неприличный жест в камеру, и выложила его фото в соцсети.

— 11 мая утром поехала в деревню, когда садилась в автобус 108, водитель придавил меня дверью и поехал, — написала женщина в группе «Авто Новости Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте». — Живот у меня большой, успела сумкой закрыть от удара, кричу ему: «Дверь откройте, вы придавили беременную!» В итоге так я сама и вырвалась из двери. Стала ему говорить,  он только послал меня.

По словам женщины, она написала в полицию на водителя, а завтра собирается идти в прокуратуру.

Пост зажатой дверями в автобусе женщины вызвал много обсуждений в соцсетях. Среди гневных высказываний в адрес водителя нашлись и люди, попытавшиеся его защищать.

— Сначала поработайте с людьми, а потом будете говорить, кто хам, кто не хам, — написал Виктор Яцуров. — Наш народ кого хочешь выведет из себя. В салон то пьянь завалится с перегаром, то бабки скандальные, а ты сидишь и целый день это наблюдаешь. А вечером ещё и салон за всякими мыть надо.

Поддержал водителя и другой житель Рыбинска.

— Хотелось бы услышать версию другой стороны. Просто так люди редко настолько по-уродски поступают, — написал Вячеслав Лешуков.

Мы позвонили в ПАТП, которому принадлежит автобус, чтобы узнать их мнение о происшествии.

— Без комментариев, — выпалила диспетчер и повесила трубку.

Похожий инцидент произошел в Ярославле. Маршрутка зажала в дверях ногу выходившей женщины и протащила за собой несчастную пассажирку.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Авто Новости Рыбинск/VK.com
Продажа авто, мото
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