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ДТП под Рыбинском: «Нива» в кювете, разбитая «Дэу» — поперёк дороги
13 мая 2018 13:55
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Вчера вечером в Рыбинском районе возле деревни Назарово произошло ДТП — столкнулись «Нива» и «Дэу-Нексия».
От удара «Нива» слетела с дороги в кювет, а «Дэу» развернуло поперёк дороги.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.
— В «Дэу» ехал один водитель, а в «Ниве» — водитель и пассажир, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В аварии люди получили травмы, их увезли в больницу на скорой помощи.
Отечественный автомобиль пришлось вытаскивать из кювета и увозить на эвакуаторе.
— Проезжал в начале пятого, «Нива» в кювете, пробка со стороны Назарова в город, — написал Александр Швейцов в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — «Ниву» эвакуатор вытаскивал.
В Ярославле свидетелей ДТП разыскивает мама пострадавшего подростка. Ребёнка, ехавшего на велосипеде, сбила машина.
Фото: МЧС
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