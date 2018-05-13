ДТП под Рыбинском: «Нива» в кювете, разбитая «Дэу» — поперёк дороги

Автомобиль увезли на эвакуаторе

Вчера вечером в Рыбинском районе возле деревни Назарово произошло ДТП — столкнулись «Нива» и «Дэу-Нексия».

От удара «Нива» слетела с дороги в кювет, а «Дэу» развернуло поперёк дороги.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

— В «Дэу» ехал один водитель, а в «Ниве» — водитель и пассажир, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В аварии люди получили травмы, их увезли в больницу на скорой помощи.

Отечественный автомобиль пришлось вытаскивать из кювета и увозить на эвакуаторе.

— Проезжал в начале пятого, «Нива» в кювете, пробка со стороны Назарова в город, — написал Александр Швейцов в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — «Ниву» эвакуатор вытаскивал.

В Ярославле свидетелей ДТП разыскивает мама пострадавшего подростка. Ребёнка, ехавшего на велосипеде, сбила машина.