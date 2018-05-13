В Петропавловском парке Ярославля поселился бобр

Бобр не обращает на людей внимания

Ярославцы всё чаще замечают на водоёмах города бобров. Еще один зверёк поселился на пруду в Петропавловском парке. Животного совсем не смущают прогуливающиеся рядом люди. Когда к бобру подошли и начали снимать его на видео, он продолжил сидеть в воде возле берега и заниматься своими делами.

— Он такой хорошенький, — не смог сдержать свои эмоции Андрей Смирнов и выложил видео с бобром на своей странице в «Фейсбуке». — Бобр поселился на первом пруду в парке.

В регионе сильно увеличилась популяция бобров. Животные создают немало проблем, так что власти попросили охотников их отлавливать.

Еще один бобр недавно поселился на водоёме в Брагино.