В Петропавловском парке Ярославля поселился бобр

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Ярославцы всё чаще замечают на водоёмах города бобров. Еще один зверёк поселился на пруду в Петропавловском парке. Животного совсем не смущают прогуливающиеся рядом люди. Когда к бобру подошли и начали снимать его на видео, он продолжил сидеть в воде возле берега и заниматься своими делами.
— Он такой хорошенький, — не смог сдержать свои эмоции Андрей Смирнов и выложил видео с бобром на своей странице в «Фейсбуке». — Бобр поселился на первом пруду в парке.
В регионе сильно увеличилась популяция бобров. Животные создают немало проблем, так что власти попросили охотников их отлавливать.
Еще один бобр недавно поселился на водоёме в Брагино.
Фото: Алексей Смирнов/facebook.com
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