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От дорог с любовью: в центре Рыбинска асфальт провалился в форме сердца
13 мая 2018 12:56
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Рыбинские дороги признаются жителям города в любви. Провал асфальта в виде сердца сегодня появился в центре города на улице Крестовой.
— Это во дворе на улице Крестовой, — написала жительница Рыбинска в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Еще вчера ничего не было, а утром вышла и здравствуйте. Как так? Всего за ночь.
Жители города подшучивают над тем, что яма оказалась в форме сердца.
— Дороги с любовью к Рыбинску, — написал Саша Яцун.
Пару дней назад асфальт в Рыбинске обвалился на проезжей части прямо под носом самолёта. А в конце апреля большой кусок асфальта обвалился в одном из дворов города.
Фото: Подслушано в Рыбинске/VK.com
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