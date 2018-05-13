От дорог с любовью: в центре Рыбинска асфальт провалился в форме сердца

Яма появилась во дворе утром

Рыбинские дороги признаются жителям города в любви. Провал асфальта в виде сердца сегодня появился в центре города на улице Крестовой.

— Это во дворе на улице Крестовой, — написала жительница Рыбинска в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Еще вчера ничего не было, а утром вышла и здравствуйте. Как так? Всего за ночь.

Жители города подшучивают над тем, что яма оказалась в форме сердца.

— Дороги с любовью к Рыбинску, — написал Саша Яцун.

Асфальт провалился в форме сердца

Пару дней назад асфальт в Рыбинске обвалился на проезжей части прямо под носом самолёта. А в конце апреля большой кусок асфальта обвалился в одном из дворов города.