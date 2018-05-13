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Выпустили зайчиков: полицейские отпустили пикетчиков против московского мусора, выписав штрафы
13 мая 2018 11:59
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Вчерашние пикеты на дороге к полигону «Скоково» против ввоза московского мусора закончились задержаниями. Полиция увезла троих людей в отдел по Ярославскому району.
— Всех отпустили, выписав три штрафа по 500 рублей за переход дороги в неположенном месте, — рассказали организаторы пикетов.
Участникам грозит еще три штрафа от пяти до десяти тысяч рублей за умышленное создание помех дорожному движению.
— В момент, когда активисты преграждали путь одному из мусоровозов, ОМОНом были произведены задержания, — рассказали пикетчики.
Этот эпизод суд рассмотрит 27 мая.
Недавно суд выписал штраф организатору несанкционированного митинга против московского мусора Александру Воробьёву.
Фото: Московский мусор в Ярославской области/VK.com
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