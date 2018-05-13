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Он был весь в крови: в Ярославле женщина сбила подростка на велосипеде, посмотрела и уехала

13 мая 2018 11:05
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ДТП, велосипед, Ярославль

В Ярославле мама 16-летнего мальчика ищет свидетелей ДТП, произошедшего около шести часов вечера 8 мая на перекрёстке проспекта Толбухина и Большой Октябрьской. Здесь автомобиль сбил её ребёнка, ехавшего на велосипеде.

— Сын ехал на зелёный свет по пешеходному переходу на велосипеде. Да, знаю, что нарушал. Но он не под колёса выехал. Женщина за рулём должна была посмотреть (она поворачивала направо с Большой Октябрьской) и тогда бы увидела его. Но она начала двигаться, не глядя на пешеходный переход, — рассказала мама мальчика Юлия.

От удара подросток упал. Машина остановилась. А дальше произошло непонятное.

— Водитель убрала машину с пешеходного перехода, вышла, посмотрела и... уехала! Не вызвала ни скорую, ни ГИБДД, — возмущена мама подростка. — Ребёнок еле встал, был весь в крови. Друзья довели подростка до дома, а оттуда семья повезла его в травмпункт. Сейчас мальчик лечится дома.

А родители ищут свидетелей — народу в тот момент на перекрестке было много.

Если вы знаете что-то об этом ДТП, обратитесь в редакцию, мы дадим номер мамы. Почта: Написать письмо, личные сообщения нашей группы «ВКонтакте» или телефоны: 59-99-90, 8 910 662-17-73.

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Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: мама мальчика/Vk.com
Продажа авто, мото
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