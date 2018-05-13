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Ярославцы устроили давку в магазине цифровой техники
13 мая 2018 10:35
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Любит наш народ распродажи! На открытии магазина цифровой техники, где покупателям пообещали товар подешевле, в магазин набилась куча людей. Множество людей пришли прицениться — подойти к стеллажам с техникой было сложно, а возле касс собрались громадные очереди.
— Там такой душман стоял, хоть топор вешай, — написал Александр Уханов в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». — Я думал, приценюсь, посмотрю. Ага, секунд 30 наверное только выдержал и бегом оттуда.
Теперь ярославцы обсуждают с социальных сетях, действительно ли товар был настолько дешевле и стоила ли разница в цене того, чтобы терять время на очереди и мучить себя в духоте.
В конце марта ярославцы атаковали магазин строительных материалов, который объявил распродажу в связи с закрытием. Люди готовы были часами стоять в очередях.
Фото: «Подслушано в Ярославле»/VK.com
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