Ярославцы устроили давку в магазине цифровой техники

Даже подойти к стеллажам было сложно

Любит наш народ распродажи! На открытии магазина цифровой техники, где покупателям пообещали товар подешевле, в магазин набилась куча людей. Множество людей пришли прицениться — подойти к стеллажам с техникой было сложно, а возле касс собрались громадные очереди.

— Там такой душман стоял, хоть топор вешай, — написал Александр Уханов в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». — Я думал, приценюсь, посмотрю. Ага, секунд 30 наверное только выдержал и бегом оттуда.

Теперь ярославцы обсуждают с социальных сетях, действительно ли товар был настолько дешевле и стоила ли разница в цене того, чтобы терять время на очереди и мучить себя в духоте.

В конце марта ярославцы атаковали магазин строительных материалов, который объявил распродажу в связи с закрытием. Люди готовы были часами стоять в очередях.