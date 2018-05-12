×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

И кнутом, и пряником: хороших дачников будут поощрять, а плохих — наказывать

12 мая 2018 20:23
1 905 4
отдых, Ярославль, шашлыки, дача

Главное управление МЧС России запустило конкурс для садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Спасатели будут искать тех, кто соблюдает правила пожарной безопасности.

— Мы будем обращать внимание на соблюдение пожарных норм при застройке дачного объединения, наличие на участках первичных средств пожаротушения, а также запасов воды для работы профессиональных огнеборцев, наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре и многое другое, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Как именно будут поощрять победителей, в региональном управлении министерства пока не уточняют. Но уже приглашают руководителей садоводческих товариществ подавать заявки на участие в конкурсе.

Но параллельно с этим спасатели продолжат вычислять и тех, кто злостно нарушает правила пожарной безопасности. В Ярославской области сейчас введён особый противопожарный режим. Тех, кто жарит на даче шашлыки или гуляет по лесу, будут штрафовать.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
Продажа авто, мото
Далее: Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Новое на сайте
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию
Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды
Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания

Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (25): Часть 23 Так же интересен... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,68 62,27
EUR 73,66 74,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.05
USD 61,74 -0,79
EUR 73,51 -0,66
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.