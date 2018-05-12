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И кнутом, и пряником: хороших дачников будут поощрять, а плохих — наказывать
12 мая 2018 20:23
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Главное управление МЧС России запустило конкурс для садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Спасатели будут искать тех, кто соблюдает правила пожарной безопасности.
— Мы будем обращать внимание на соблюдение пожарных норм при застройке дачного объединения, наличие на участках первичных средств пожаротушения, а также запасов воды для работы профессиональных огнеборцев, наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре и многое другое, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Как именно будут поощрять победителей, в региональном управлении министерства пока не уточняют. Но уже приглашают руководителей садоводческих товариществ подавать заявки на участие в конкурсе.
Но параллельно с этим спасатели продолжат вычислять и тех, кто злостно нарушает правила пожарной безопасности. В Ярославской области сейчас введён особый противопожарный режим. Тех, кто жарит на даче шашлыки или гуляет по лесу, будут штрафовать.
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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