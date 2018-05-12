×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

«Дороги сделаны качественно»: в Ярославле общественники и блогеры «спелись» с чиновниками

12 мая 2018 15:10
1 797 4
дороги, авто, Ярославль

В Ярославле областные власти отчитались о ремонте дорог, которые находятся на гарантии у подрядчиков. В сообщении, размещенном на портале регионального правительства, сказано, что сейчас идёт проверка улиц, которые ремонтировали в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги».

В 2017-м по этой программе сделали 34 магистрали: 5 областных и 29 городских. Теперь некая специальная комиссия, в составе которой были не только чиновники, но и общественники, журналисты и блогеры, осмотрела улицы Космонавтов, Серго Орджоникидзе и Республиканский проезд.

— В апреле при объезде дорог комиссия выявила ряд недочетов, — рассказал заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Дмитрий Грибанов. — Подрядчик вовремя выполняет гарантийные обязательства. Конечный срок завершения работ — 17 мая.

Чиновник отметил, что самое распространенное нарушение — стершаяся за зиму дорожная разметка. И сразу же пообещал — её восстановят уже в начале следующей недели. Ранее на улице Космонавтов в дождливую погоду стояла вода, сказывался недостаток ливневых колодцев. Подрядчик оперативно отреагировал на предписание и установил недостающий дождеприемник.

— У нас было три подрядчика: компания «Экоград», угличское ДСУ и Дорожное управление из Вологды, — сообщила начальник отдела развития дорожно-мостового хозяйства управления благоустройства и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Климчук. — Вологодский и угличский подрядчики идут на контакт: присутствуют на совещаниях и исполняют гарантийные обязательства. А вот от «Экограда» мы не видим конкретных действий. Если их не будет до 17 мая, безусловно, заказчик подаст документы в суд.

Общественные активисты и блогеры поддержали своими высказываниями чиновников из подразделений мэрии. Они заявили, что существенных нареканий с их стороны к дорогам нет.

— Все дороги, отремонтированные в прошлом году, сделаны достаточно качественно. Есть нарекания по разметке, но это легко устранимо. Ряд проблем существует только на улицах, отремонтированных «Экоградом», — отметил активист группы «Дороги Ярославля» Александр Мустафин. — Асфальтовое полотно на тех дорогах, которые мы сегодня осмотрели, выполнено должным образом.

Тем временем ярославцам пообещали, что до конца месяца будет сделан ремонт на самом «убитом» трамвайном переезде. Из-за этого даже пришлось поменять расписание общественного транспорта.

Читайте также: ярославский дорожник пообещал «взять в руки лопатку», если его дорога развалится через год.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: правительство Ярославской области
Продажа авто, мото
Далее: Очередной пожар в торговом центре: в МЧС рассказали подробности

Новое на сайте
Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря

Ярославский «Локомотив» взял в команду именитого чешского вратаря
Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию

Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию
Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды

Ярославль зальёт дождями: синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды
Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания

Скандинавский антициклон принесёт в Ярославль заморозки: когда ждать пика похолодания
Валютные риски оформили в банках

Валютные риски оформили в банках

Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (25): Часть 23 Так же интересен... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (9): зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,68 62,27
EUR 73,66 74,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 12.05
USD 61,74 -0,79
EUR 73,51 -0,66
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.