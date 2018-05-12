«Дороги сделаны качественно»: в Ярославле общественники и блогеры «спелись» с чиновниками

Чиновники и общественники существенных проблем на дорогах Ярославля не видят

В Ярославле областные власти отчитались о ремонте дорог, которые находятся на гарантии у подрядчиков. В сообщении, размещенном на портале регионального правительства, сказано, что сейчас идёт проверка улиц, которые ремонтировали в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги».

В 2017-м по этой программе сделали 34 магистрали: 5 областных и 29 городских. Теперь некая специальная комиссия, в составе которой были не только чиновники, но и общественники, журналисты и блогеры, осмотрела улицы Космонавтов, Серго Орджоникидзе и Республиканский проезд.

— В апреле при объезде дорог комиссия выявила ряд недочетов, — рассказал заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Дмитрий Грибанов. — Подрядчик вовремя выполняет гарантийные обязательства. Конечный срок завершения работ — 17 мая.

Чиновник отметил, что самое распространенное нарушение — стершаяся за зиму дорожная разметка. И сразу же пообещал — её восстановят уже в начале следующей недели. Ранее на улице Космонавтов в дождливую погоду стояла вода, сказывался недостаток ливневых колодцев. Подрядчик оперативно отреагировал на предписание и установил недостающий дождеприемник.

— У нас было три подрядчика: компания «Экоград», угличское ДСУ и Дорожное управление из Вологды, — сообщила начальник отдела развития дорожно-мостового хозяйства управления благоустройства и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Климчук. — Вологодский и угличский подрядчики идут на контакт: присутствуют на совещаниях и исполняют гарантийные обязательства. А вот от «Экограда» мы не видим конкретных действий. Если их не будет до 17 мая, безусловно, заказчик подаст документы в суд.

Общественные активисты и блогеры поддержали своими высказываниями чиновников из подразделений мэрии. Они заявили, что существенных нареканий с их стороны к дорогам нет.

— Все дороги, отремонтированные в прошлом году, сделаны достаточно качественно. Есть нарекания по разметке, но это легко устранимо. Ряд проблем существует только на улицах, отремонтированных «Экоградом», — отметил активист группы «Дороги Ярославля» Александр Мустафин. — Асфальтовое полотно на тех дорогах, которые мы сегодня осмотрели, выполнено должным образом.

Тем временем ярославцам пообещали, что до конца месяца будет сделан ремонт на самом «убитом» трамвайном переезде. Из-за этого даже пришлось поменять расписание общественного транспорта.

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