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Авария на прямой дороге: в ДТП под Тутаевом погиб мужчина
11 мая 2018 23:27
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Сегодня около шести часов в Тутаевском районе произошло смертельное ДТП. 60-летний мужчина не справился с управлением своей «Нивы-Шевроле». Машину отбросило на отбойник и затем — в кювет. Сам водитель оказался посреди дороги. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Но спасти мужчину доктора не смогли — он погиб.
— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области .
А в соцсетях удивляются — как на этом участке вообще могла произойти такая авария.
— На прямом участке дороги, не часто такое встретишь, — пишет в группе «Подслушано в Тутаеве» пользователь Димас Зябликов.
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Фото: Юлия Хайбулина, подслушано в Тутаеве/Vk.com
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