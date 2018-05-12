Авария на прямой дороге: в ДТП под Тутаевом погиб мужчина

Водителя выкинуло к отбойнику

Сегодня около шести часов в Тутаевском районе произошло смертельное ДТП. 60-летний мужчина не справился с управлением своей «Нивы-Шевроле». Машину отбросило на отбойник и затем — в кювет. Сам водитель оказался посреди дороги. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Но спасти мужчину доктора не смогли — он погиб.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области .

А в соцсетях удивляются — как на этом участке вообще могла произойти такая авария.

— На прямом участке дороги, не часто такое встретишь, — пишет в группе «Подслушано в Тутаеве» пользователь Димас Зябликов.

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