Ярославский дорожник пообещал «взять в руки лопатку», если его дорога развалится через год

Авдалян заверил, что дорога продержится отведенный ей срок

Разговор на повышенных тонах прошел сегодня на проспекте Толбухина в Ярославле, где ремонтировали участок. От претензий общественников отбивался один из самых известных дорожников города Эдуард Авдалян.

— Если этот участок проспекта через год развалится, как мне тут говорят, то я сам возьму лопатку и лично буду переделывать, — пообещал общественникам Авдалян. Не особо обращая внимание на вопросы о том, почему нельзя сразу сделать нормально.

Но спор дело такое — надо продумать и второй вариант. Если дорога продержится год, Авдалян попросил тех, кто не верит в это сейчас, собраться снова.

— Вы тогда, профессионалы, соберетесь, найдем большую яму в городе — и вы будете ее заделывать, а я вами командовать.

При втором раскладе проблем не будет, ям для таких спорщиков у нас предостаточно. Мэр Ярославля их даже пересчитал.