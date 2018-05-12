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Ярославский дорожник пообещал «взять в руки лопатку», если его дорога развалится через год
12 мая 2018 12:19
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Разговор на повышенных тонах прошел сегодня на проспекте Толбухина в Ярославле, где ремонтировали участок. От претензий общественников отбивался один из самых известных дорожников города Эдуард Авдалян.
— Если этот участок проспекта через год развалится, как мне тут говорят, то я сам возьму лопатку и лично буду переделывать, — пообещал общественникам Авдалян. Не особо обращая внимание на вопросы о том, почему нельзя сразу сделать нормально.
Но спор дело такое — надо продумать и второй вариант. Если дорога продержится год, Авдалян попросил тех, кто не верит в это сейчас, собраться снова.
— Вы тогда, профессионалы, соберетесь, найдем большую яму в городе — и вы будете ее заделывать, а я вами командовать.
При втором раскладе проблем не будет, ям для таких спорщиков у нас предостаточно. Мэр Ярославля их даже пересчитал.
Фото: Дороги Ярославля/Vk.com
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